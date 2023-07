La série "Plus belle la vie" sera de retour sur TF1 au début 2024 - Vidéo

Diffusée de 2004 à 2022 sur France 3, la série "Plus belle la vie" sera de retour sur TF1 au début de l'année 2024 avec de nombreux acteurs emblématiques qui reprennent leur rôle.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral. La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Arrêtée par France 3 en novembre 2022 pour cause d'audience en baisse, "Plus belle la vie" sera de retour sur TF1 au début de l'année 2024.

L'écriture des épisodes débute dès cet été et les premiers tournages se dérouleront à la mi-octobre à Marseille dans les studios emblématiques de la Belle de Mai, ainsi qu'en région marseillaise.

La participation de nombreux acteurs emblématiques de la série est confirmée, notamment celle de Marwan Berreni (Abdel Fedala), Sylvie Flepp (Mirta Torrès), Léa François (Barbara Evenot), Stéphane Hénon (Jean-Paul Boher), Cécilia Hornus (Blanche Marci), Laurent Kérusoré (Thomas Marci)…