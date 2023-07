"Hudson et Rex" : la saison 4 diffusée sur France 3 à partir du dimanche 23 juillet 2023

Le lieutenant Charlie Hudson revient traquer les criminels avec son fidèle complice Rex pour une quatrième saison de la série "Hudson & Rex" qui débute dimanche 23 juillet 2023 à 21:10 sur France 3.

Grâce au soutien du commandant Joe Donovan, de l’experte en médecine légale Sarah Truong et du génie de l’informatique Jesse Mills, le lieutenant Charlie Hudson a toutes les cartes en mains pour résoudre les plus complexes des affaires criminelles.

Mais, durant cette saison, il va être particulièrement mis à rude épreuve, tant professionnellement que personnellement…

21:10 Épisode 4x01 Sid et Nancy

Un couple d’amoureux est assassiné sur un sentier de randonnée. On soupçonne aussitôt Sid et Nancy, jeune couple de tueurs repéré dans la région. Alors que Charlie et Sarah se lancent à leur poursuite, Donovan et Jesse creusent une autre piste, en s’aidant de deux policiers locaux…

21:50 Épisode 4x02 Pop Star

Le fiancé de Mia Jerome, une star de la chanson, est retrouvé mort, renversé par une voiture, peu de temps après une cérémonie de remise de prix à laquelle ils assistaient. Mia devient le suspect numéro un, après qu’on l’a aperçue à la sortie d’un bar s’en prendre à un paparazzi et repartir en trombe en voiture dans la direction où la victime a été retrouvée…

22:30 Épisode 4x03 Rex cherche et trouve

Alors qu’il est à la recherche du trésor d’un pirate en compagnie d’un ami, le Commandant Donovan trouve un cadavre enterré dans le sable. Près du corps se trouve un sac contenant entre autres un livre sur le fameux pirate, écrit par nulle autre que l’ex-femme de Charlie Hudson. Celle-ci devient d’ailleurs rapidment suspecte dans l’enquête…

23:15 Épisode 4x04 Femme de terrain

Alors que Sarah est partie faire une retraite pour dirigeantes en pleine nature, Charlie doit enquêter sur la mort d'un professeur d'université dont le meurtre a été maquillé en suicide, et qui travaillait en secret sur un projet dont personne ne semblait connaître réellement le contenu…