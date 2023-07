"Face à face" : 4 épisodes à revoir sur France 3 mardi 25 juillet 2023 avec Claire Borotra & Constance Gay

Mardi 25 juillet 2023 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir les 4 premiers épisodes de la série "Face à face" avec Claire Borotra.

Justine Rameau, juge d’instruction, et Vanessa Tancelin, commandante du SRPJ de Strasbourg, ne se connaissent pas. Méthodes, caractère, objectifs : tout les oppose. Pourtant, elles vont devoir travailler et vivre ensemble…

À la mort de leur père, elles se découvrent demi-sœurs et colocs. À travers des enquêtes au cœur de l’actualité va se jouer ce face-à-face.

21:10 Épisode 1x01 Une place à part

Cédric Rouget s’accuse du meurtre de son collègue de bureau à la place de sa fille, dont il vient de découvrir l’existence. Le véritable coupable est bientôt identifié, mais la seule preuve qui pourrait l’incriminer est son ADN. Or celui-ci refuse un prélèvement que la justice ne peut l’obliger à effectuer…

22:00 Épisode 1x02 Tel est pris qui croyait prendre

Justine et Vanessa découvrent que l’interpellation d’une jeune femme, Louise Venturi, pour meurtre cache un redoutable stratagème. Mise en examen, la jeune femme peut ainsi avoir accès en toute légalité au dossier de cette affaire qui nomme et identifie ceux qu’elle estime responsables de la mort de son frère jumeau. Mais Louise est relâchée. Une justicière dangereuse et prête à tout est donc en liberté…

23:00 Épisode 1x03 Rédemption

L’identification d’un ADN relance l’enquête sur la mort de deux ados – un cold case qui remonte à plus de vingt ans. La famille des jumelles assassinées voit ses plaies se rouvrir. Alors que Sylvain Groud, le coupable d’hier au bord de la délinquance, n’a plus rien à voir avec le mari et futur père aimant qu’il est en train de devenir, la révélation de ses actes passés font imploser sa famille. Sylvain avoue, espérant trouver la paix… quand Justine découvre qu’il est protégé par la prescription et qu’il faut donc le relâcher. Comment, alors, trouver une forme de justice pour apaiser la famille des victimes ?

23:55 Épisode 1x04 Emprise

Dans un bar, Vanessa surprend la conversation d’une femme fragile parlant de son amant, un homme qui veut la tuer et se vante d’avoir camouflé le meurtre de son épouse en accident domestique. Vanessa identifie l’amant en question, psychiatre, un manipulateur capable de tout… mais, pour instruire le dossier, Justine a besoin de preuves, alors qu’il n’y a aucune plainte et que la femme du bar n’a pas l’air de réaliser quel danger elle court en restant près de lui. Comment faire comprendre à une victime qui n’a pas conscience de l’être qu’une emprise psychologique peut être aussi fatale que la violence physique ?