"Les rescapés de l'Arianna" : les épisodes 7, 8 et 9 diffusés mercredi 26 juillet 2023 en seconde partie de soirée sur France 2

Mercredi 26 juillet 2023 à partir de 22:40, France 2 vous proposera de découvrir trois nouveaux épisodes de la mini-série "Les rescapés de l'Arianna" réalisée par Carmine Elia.

Jusqu'où iriez-vous pour survivre ? Les rescapés de l'Arianna font face à cette terrible question. Comment revenir à la vie qui n'est plus vraiment la nôtre ?

L'histoire en quelques lignes...

Depuis un an, le voilier Arianna et ses douze passagers sont portés disparus. Lorsqu’il réapparaît soudainement, avec à bord seulement sept de ses douze passagers, les familles restées à quai doivent réapprendre à vivre avec leurs disparus, devenus des inconnus ou accepter la mort de leurs proches. Mais les sept survivants partagent aussi un terrible secret…

22:40 Épisode 7 Assassins

Secoués après la découverte de tags devant chez eux les traitant d’assassins, les rescapés doivent continuer de pactiser, mais la discorde s’installe.

Tandis que Luca tente d’apaiser les esprits, Lorenzo soupçonne Léa.

Anita, de son côté, tente toujours de faire éclater la vérité : elle s’allie avec Mario, un journaliste sur le déclin, pour poursuivre l'enquête.

Pendant ce temps, Alex, sous sa réelle identité de Greta, reprend contact avec une connaissance passée…

Un an auparavant, à bord du voilier à la dérive, les naufragés ne cessaient de se disputer au sujet du sort réservé à Malika. Après la disparition de son frère Matteo, Lara de son côté entamait un journal de bord vidéo.

23:35 Épisode 8 Impostures

Après la disparition tragique de sa soeur jumelle Adèle dans un mystérieux accident, Léa décide d’emprunter son identité pour prendre un nouveau départ.

Pendant ce temps, Marta décide de garder son bébé.

Luca, de son côté, veut passer du temps en famille pour apaiser les inquiétudes de Sylvie.

Un an auparavant, tandis que l’état de santé d’Armando se dégradait à bord de l’Arianna, l’équipage se disputait quant au sort à lui réserver pour préserver le groupe. En secret, Lorenzo commençait à comploter avec Gabriele pour renverser le pouvoir de Luca…

00:30 Épisode 9 Changement de cap



Après la découverte du livre contenant le message d’Armando, Anita incite son collègue à rouvrir l'enquête.

Suite aux révélations de Luca concernant sa relation avec Marta, Sylvie est désemparée. Elle se confie à Stefano.

Nino pour sa part essaie de recoller les morceaux avec Roberto après la soirée de Nouvel an qui a mal tourné.

Quant à Léa, elle doit affronter ses mensonges…

Un an auparavant, à bord de l’Arianna, la situation se tendait après la disparition tragique d’Armando, et la prise de pouvoir radicale de Lorenzo et Gabriele. Tano, quant à lui, commençait à perdre la raison…