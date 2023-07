"Hudson et Rex" saison 4 : 4 épisodes diffusés sur France 3 dimanche 30 juillet 2023

Dimanche 30 juillet 2023 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de découvrir trois nouveaux épisodes inédits de 4ème saison de la série "Hudson & Rex".

Grâce au soutien du commandant Joe Donovan, de l’experte en médecine légale Sarah Truong et du génie de l’informatique Jesse Mills, le lieutenant Charlie Hudson a toutes les cartes en mains pour résoudre les plus complexes des affaires criminelles.

Mais, durant cette saison, il est particulièrement mis à rude épreuve, tant professionnellement que personnellement…

21:10 Épisode 4x05 Rex en actions

Holland Sharma, une femme qui se présente comme un gourou des placements en bourse, se fait voler une très importante somme d’argent. Les suspects son nombreux, mais l’enquête prend une tournure inédite quand Charlie découvre que le vol a été commis par un labrador très bien dressé. Rex est bien sûr en première ligne pour mettre la main sur ce chien cambrioleur…

21:50 Épisode 4x06 Nitro, ni peu



Toute l’équipe de la brigade criminelle doit escorter un chauffeur-routier transportant une importante quantité de nitroglycérine. Mais lorqu’ils ils tombent dans un piège et que le camion est volé sous leur nez, Charlie et Rex se lancent dans une course contre la montre pour éviter que l'enquête ne parte en fumée…

22:30 Épisode 4x07 La mort en un clic

Suite au décès d’une vieille dame, la police de Saint John met à jour un site illégal qui vend des produits dangereux sur le dark web. Jesse remonte à la source et permet l’arrestation d’Eva, une jeune femme impliquée dans l’entreprise. Mais le mystérieux fondateur du site lance un contrat contre elle pour la réduire au silence, obligeant Charlie à assurer sa protection…

23:15 Épisode 4x08 Hockey Corral

Un hockeyeur star des Ice Pirates est retrouvé mort au petit matin sur les hauteurs de St John, après avoir fait la fête avec son équipe toute la nuit. Très vite, les soupçons se dirigent vers le capitaine, qui n’est autre qu’un ami de lycée de Jesse. Mais l’enquête les mène également du côté de la Russie, dont la victime était originaire…