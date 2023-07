"Les rescapés de l'Arianna" : les derniers épisodes diffusés mercredi 2 août 2023

Mercredi 2 août 2023 à partir de 22:40, France 2 vous proposera de découvrir les trois derniers épisodes de la mini-série "Les rescapés de l'Arianna" réalisée par Carmine Elia.

Jusqu'où iriez-vous pour survivre ? Les rescapés de l'Arianna font face à cette terrible question. Comment revenir à la vie qui n'est plus vraiment la nôtre ?

L'histoire en quelques lignes...

Depuis un an, le voilier Arianna et ses douze passagers sont portés disparus. Lorsqu’il réapparaît soudainement, avec à bord seulement sept de ses douze passagers, les familles restées à quai doivent réapprendre à vivre avec leurs disparus, devenus des inconnus ou accepter la mort de leurs proches. Mais les sept survivants partagent aussi un terrible secret…

22:40 Épisode 10 Nouveau départ



Après les récents événements, chaque survivant doit se positionner quant à la conduite à tenir face à l’avenir.

Luca décide de quitter la ville quelques temps. Il propose à Sylvie de partir pour un bref séjour chez ses parents, pour prendre l’air. Il demande aussi à Nino de les accompagner, pour le protéger.

Alex reçoit en secret son faux passeport.

Tano veut changer de vie.

Seul Lorenzo est décidé à affronter le quotidien dans sa ville.

Un an auparavant, à bord de l’Arianna, Luca et les autres complotaient pour renverser le pouvoir dictatorial établi par Lorenzo et Gabriele.

23:35 Épisode 11 Une vérité



L’autopsie du corps de Tano a révélé qu'il avait une balle dans la jambe.

La police enquête, mais le portable de Simone a disparu.

Les survivants continuent de se questionner sur la marche à suivre.

Luca pense à aller voir la police, mais Lorenzo l’en dissuade.

Terrassée par la douleur, Paola rend visite à Marta pour en savoir davantage sur la vie à bord de l’Arianna.

00:30 Épisode 12 Confrontations



Le jour des funérailles de Tano, les rescapés se retrouvent.

Devant la gravité des dangers encourus, Luca et Marta décident d’aller voir la police.

A l’inverse, Lorenzo et Alex décident de fuir la ville. En préparant ses affaires, Lorenzo découvre alors la vérité sur Alex.

De son côté, après s'être confié à sa tante, Nino devient agressif envers elle. Elle se tourne alors vers les services sociaux pour demander de l’aide.

Pendant ce temps, après avoir été confondue par Anita, Lara Mayer est traquée par la police. Elle se met bientôt sur la piste de Luca…