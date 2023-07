"Superman & Lois" saison 2 : les 3 premiers épisodes diffusés sur TF1 mardi 1er août 2023

Mardi 1er août 2023 à partir de 23:35, TF1 vous proposera de découvrir les trois premiers épisode de la saison 2 inédite de la série "Superman & Lois".

Cette deuxième saison de "Superman & Lois" s'ouvre après la confrontation entre Tal-Rho et Superman.

À la Gazette de Smallville, Lois Lane et Chrissy Beppo sont divisées lorsqu'une vieille histoire ayant un lien personnel avec Lois jette le doute sur sa crédibilité professionnelle.

Les fils Kent doivent également faire face au changement. Jonathan est confronté à de nouveaux défis sur le terrain de football qui le conduiront à des actions douteuses, tandis que les secrets personnels de Jordan et Sarah Cushing menacent d'éroder leur relation grandissante.

La famille de Lana est également confrontée à de nouveaux défis : son incursion dans la politique locale s'avère plus exigeante qu'elle ne le pensait, et Kyle craint que des erreurs enfouies depuis longtemps ne reviennent menacer la famille.

Dans ce contexte, le général Samuel Lane découvre que la retraite ne rend pas nécessairement la vie plus tranquille, tandis que John Henry Irons et sa fille Natalie, récemment arrivée, tentent de faire de cette nouvelle Terre leur foyer tout en cherchant leur place dans la vie des Kent.

23:35 Épisode 2x01 Retrouver sa place

Smallville tente de se remettre de l'affrontement entre Tal-Rho et Superman.

Lois et Clark ont des problèmes de couple, tandis que Chrissy doit s'adapter pour diriger La Gazette avec Lois.

Jonathan fait face à de nouveaux défis sur le terrain de football, et des secrets menacent de détruire la relation entre Jordan et Sarah.

Pendant ce temps, Kyle s'inquiète de l’implication de Lana auprès d’un nouveau candidat à la Mairie.

Enfin, John Henry Irons et sa fille Natalie essayent de se sentir chez eux sur cette nouvelle Terre.

00:20 Épisode 2x02 Visions troublantes



Superman a des visions de plus en plus violentes. Il tente d’en savoir plus auprès de son frère, qui ne représente plus de danger maintenant qu’il a été privé de ses pouvoirs. Tal-Rho l’emmène dans sa forteresse où il fait apparaître leur mère Lana. Elle explique à Superman que ses visions sont liées à un autre être.

Pendant ce temps, Lois tente d’en savoir plus sur les tremblements de terre dont l’épicentre se situe dans les anciennes mines de X-Kryptonite, mais sa crédibilité est mise en doute par une personne jusque là anonyme.

Sarah explique à Jordan pourquoi elle est distante.

01:10 Épisode 2x03 La menace



Lois contacte le Général Lane, à la retraite, lorsque les visions de Clark empirent au cours d’une dispute houleuse avec Jonathan et Jordan.

Pendant ce temps, Lana fait part de ses frustrations à Kyle concernant sa candidature à la Mairie.

Enfin, Natalie apprend que son père n'a pas respecté sa promesse.