"L'amie prodigieuse" saison 3 : les 4 derniers épisodes diffusés sur France 3 jeudi 3 août 2023

Jeudi 3 août 2023 2023 à 21:10, France 3 vous proposera de découvrir les 4 premiers épisodes de la troisième saison de la série adaptée de la tétralogie d'Elena Ferrante "L'amie prodigieuse".

Ces huit nouveaux épisodes nous plongent au cœur des années 1970. Les deux amies sont désormais adultes, mais connaissent des destins bien différents. Elena/Lenù rencontre le succès avec son premier roman et vit désormais à Florence. Elle se marie avec Pietro, un brillant universitaire, et accueilleront deux petites filles. De son côté, Lila est restée à Naples et travaille dans des conditions difficiles dans l’entreprise de charcuterie de Bruno Soccavo. Sa santé physique et mentale en pâtit, mais elle peut compter sur le fidèle Enzo pour prendre soin d’elle et de son fils Gennaro.

Cette troisième saison ancrée dans les années 1970 est marquée par la politique, les affrontements entre fascistes et communistes, les attentats à répétition qui marquèrent la décennie, et la révolution féministe dans un pays roi du patriarcat.

21:10 Épisode 3x05 La terreur



Elena prend part aux manifestations féministes, où elle emmène ses filles, ce qui contrarie Pietro. Des actes terroristes enflamment l'Italie. Le 28 mai 1974, une bombe explose à Brescia, faisant huit morts et plus d'une centaine de blessés. Pasquale et Nadia rendent une visite inattendue à Elena, qui leur trouve un comportement étrange. Lila confie Gennaro à Elena pendant les vacances d'été.

21:50 Épisode 3x06 Devenir

Elena, Pietro et leurs filles raccompagnent Gennaro chez Lila et Enzo à Naples. Elena apprend que sa sœur Elisa vit avec Marcello, un mafieux, dans l'un des beaux appartements du nouveau quartier napolitain. Les relations familiales sont tendues. Michele annonce qu'il a nommé Lila directrice du centre de mécanographie et ne tarit pas d'éloges envers elle. Pietro n'est pas du même avis.

22:50 Épisode 3x07 Nouvel essai



La relation entre Elena et Pietro se dégrade. Silvia et Franco se font violemment agresser par une bande de fascistes. Elena se rend à Milan au chevet de Franco, dévasté. Mariarosa suggère à Elena de faire du féminisme le sujet de son prochain roman. À Florence, Nino rend régulièrement visite à Pietro et Elena, qui cache difficilement son trouble.

23:45 Épisode 3x08 Celle qui fuit et celle qui reste



Les visites de Nino se font plus fréquentes, tout comme ses assauts à l’encontre de Pietro qu’il dénigre et critique sans retenue. Adèle propose de publier le livre d’Elena, lequel sera également traduit en français. Elena et Nino se rapprochent et entament bientôt une liaison. Mais la jeune femme s'interroge sur les sentiments de Nino qui, selon elle, n'aimera jamais que Lila...