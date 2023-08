Inédit : le 10ème épisode de la série "Commissaire Dupin" diffusé sur France 3 le 3 septembre 2023

Dimanche 3 septembre 2023 à 21:10, France 3 diffusera le 10ème épisode de la série policière allemande "Commissaire Dupin" adaptée des romans de Jean-Luc Bannalec ayant pour héros le commissaire Georges Dupin.

Épisode 10 Terrain de mésentente

C’est au « bout du monde », sur Belle-Île-en-Mer, que le commissaire Dupin, célèbre flic parisien muté en Bretagne, doit résoudre sa dixième enquête, tout en gérant sa relation amoureuse qui a été sérieusement ébranlée par une nouvelle inattendue.

Le corps de Patrick Provost, riche propriétaire terrien, est repêché dans la mer au large de Belle-Île. Le commissaire Dupin constate que la victime a été étranglée.

Les suspects ne manquent pas : personnage solitaire et impitoyable, Provost était brouillé avec la plupart des habitants de l'île. Après la mort de sa fille, il s’était éloigné de sa femme Agnès, qui avait fini par demander le divorce et refaire sa vie avec le pêcheur Albert Zinc. Vivant retiré sur une falaise, il avait pour uniques voisins le couple de distilleurs Margot et Byn Fidelin qui dépendaient financièrement de lui. Byn avait changé ces dernières années, ce qui avait poussé Margot à entamer une liaison avec son voisin.

Mais l'instinct de Dupin l’incite à croire que derrière les mobiles évidents se cache une autre histoire, plus secrète et douloureuse…

Avec : Pasquale Aleardi (Commissaire Georges Dupin), Jan Georg Schutte (Inspecteur Thierry Kadeg), Christina Hecke (Claire), Anna Grisebach (Agnès Griffon), Aurel Manthei (Albert Zinc), Elzemarieke De Vos (Margot Fidelin), Martin Lindow (Byn Fidelin), Katja Danowski (Monette Megret), Gisa Flake (Nevou), Tatjana Clasing (Lilli), Sebastian Kolb (Yannick) et Stephan Benson (Patrick Provost).