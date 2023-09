Lundi 25 septembre 2023 à 21:10, France 2 débutera la diffusion d'une mini-série inédite, "Infiltré(e)", avec Audrey Fleurot, Thierry Neuvic et Sumaï Cardenas dans les rôles principaux.

L'histoire en quelques lignes...

Chimiste dans la police, Aurélie élève seule son fils depuis la mort de son compagnon. Quand le commissaire Max Vernet a recours à ses compétences pour enquêter sur l’UBH, une nouvelle drogue de synthèse, qui commence à faire des victimes, elle ne se doute pas qu’elle va se retrouver infiltrée au cœur d’un réseau de jeunes et dangereux trafiquants.

Face au charismatique Jésus, qui tient le réseau depuis Marseille, a-t-elle une chance de mener à bien sa mission ? Pour sauver son fils, Aurélie n’a plus le choix.

L’amour maternel est une drogue dure…

Note d'intention de Frédéric Krivine, co-auteur de cette mini-série

« La drogue, dans notre beau pays de France, est présentée par les pouvoirs publics actuels comme un fléau. La lutte contre le trafic occupe une part gigantesque du travail des services de police, qui rédigent chaque année des centaines de milliers de procès-verbaux d'interpellations, de perquisitions et de gardes à vue. Notre actuel président de la République, bien secondé en l'espèce par son ministre de l'Intérieur, a les mots les plus durs pour les consommateurs, qu'il n'hésite pas à qualifier régulièrement de “complices des trafiquants”.

Tout ceci n'empêche pas la France d'être championne d'Europe de la consommation de cannabis chez les 15-34 ans – alors que la législation française est la plus répressive d’Europe – et le trafic d'augmenter régulièrement.

Illicite et dangereuse pour la santé, la nocivité de la drogue doit être mise en rapport avec l’impact sanitaire d’autres substances licites dont j’ai été ou suis encore un grand consommateur : le tabac et l’alcool. Selon l’Observatoire français des drogues et tendances addictives (OFDT), le tabac tue chaque année 75 000 personnes en France, l’alcool 41 000, et les substances illicites… environ 500.

Nous avons donc tous les éléments pour savoir que notre dispositif de lutte contre le trafic et la consommation de stupéfiants est à la fois discutable en termes de santé publique et complètement inefficace.

Cependant, pour des raisons mystérieuses, les différents pouvoirs politiques qui se sont succédé depuis vingt ans ne font rien pour modifier sérieusement leur approche – malgré les avis, tribunes, remises en question, y compris au sein de la police nationale ou chez des professionnels de santé de premier plan, qui appellent à un changement complet de vision et de stratégie.

C'est à ce paradoxe majeur, lequel irradie toute la société française, puisque le trafic et la consommation augmentent, et que nos forces de police, qui seraient mieux employées à traiter plus rapidement les violences intra-familiales, les violences contre les personnes et les cambriolages, qui nous a conduit, avec Emmanuel Daucé, à écrire et produire Infiltré(e) : nous souhaitons montrer au public une enquête passionnante, dans laquelle une héroïne proche de nous (Audrey Fleurot) est contrainte par un grand flic (Thierry Neuvic) d’infiltrer un réseau pour démanteler un trafic majeur. Petit à petit, le spectateur est conduit à s’interroger sur le bénéfice réel, pour les citoyens, de cette grande opération.

Nous avons choisi le dispositif de l'infiltration, bien qu'il soit en réalité peu usité par les services de police et de gendarmerie français, car il permet de découvrir un milieu, des délinquants, une micro-société, de l'intérieur, ce que l'activité de police traditionnelle ne permet pas de faire. Nous nous sommes orientés vers la drogue de synthèse, plutôt que le traditionnel cannabis, parce que c'est le trafic de l'avenir, aussi bien pour ce qui concerne la fabrication (en laboratoire de chimie, avec des produits courants) que sa distribution (par les services réguliers de la poste) ou sa quasi-impunité (car dès qu'une drogue de synthèse est interdite, ce qui prend des années, les trafiquants la modifient légèrement pour obtenir une nouvelle molécule ni autorisée ni interdite).

Au plan du drama, le dispositif de l’infiltration permet une dramatisation de tous les instants, puisque pour sauver son fils une femme presque ordinaire, interprétée par Audrey Fleurot, va vivre sous une fausse identité, dans un mensonge permanent, qui menace sa vie, son entourage et son équilibre psychique. »

Cette mini-série se compose de 6 épisodes de 52 minutes, deux épisodes seront diffusés chaque lundi soir à 21:10 à partir du 25 septembre 2023.