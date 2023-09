"Les bracelets rouges" : les épisodes 3 & 4 diffusés sur TF1 lundi 18 septembre 2023

Lundi 18 septembre 2023 à partir de 21:10, TF1 vous proposera de découvrir les deux nouveaux épisodes de la 4ème saison de la série "Les bracelets rouges".

C’est avec de nouveaux patients que l’on revient dans le service de pédiatrie de l’hôpital Léonard de Vinci à Arcachon dans cette 4ème saison de la série.

Zoé, Benji, Gabriel, Emma et Nathan sont à l’hôpital à plein temps, pris en charge après la soudaine découverte de leur maladie, ou déjà en traitement, parfois depuis longtemps.

Zoé et Nathan, qui viennent d’arriver, doivent apprendre à vivre dans cet endroit alors que dehors, une vie toute tracée les attendait.

Emma, elle, rêve de sortir quand Gabriel se sent à l’hôpital mieux que partout ailleurs.

Tous différents, mais tous malades, les nouveaux Bracelets Rouges vont apprendre à se connaître et à se faire confiance, même quand certains d’entre eux se redoutent.

C’est pourtant toujours dans l’amitié qu’ils trouvent la force de se battre et de garder espoir, même si pour Benji il n’y en a plus aucun…

21:10 Épisode 3

Lors de son traitement, Zoé rencontre César, qui se bat contre son cancer depuis des années et lui explique que la chimio peut faire baisser les capacités intellectuelles… Zoé réalise alors qu’elle doit abandonner son concours pour se traiter.

Quant à Gabriel, il avoue à Benji la vraie raison de son accident. Et Nathan n’y est pas étranger.

Autre mauvaise nouvelle : la transplantation d’Emma ne s’est pas passée comme prévu. Son dernier espoir : retrouver ce père qu’elle n’a jamais connu.

22:05 Épisode 4

La situation de Benji s’aggrave, mais il fait tout pour le cacher à ses amis.

Emma rencontre son père pour la première fois, mais elle refuse de le considérer comme tel.

Alors que Gabriel a enfin avoué à Nathan qui il est vraiment, ce dernier a du mal à accepter sa part de responsabilité dans l’accident.

Zoé n’a pas renoncé à Oxford et demande à son entourage de la décrire en quelques mots dans le cadre d’un essai. Pas facile de savoir qui on est quand on a seulement 15 ans…