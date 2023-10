"La Brea" : la saison 2 diffusée sur TF1 à partir du 24 octobre 2023 en seconde partie de soirée

Mardi 24 octobre 2023, TF1 débutera la diffusion de la 2ème saison inédite de la série "La Brea". Contrairement à la première saison diffusée en prime time, c'est en seconde partie de soirée que TF1 vous proposera ces épisodes inédits.

La saison 2 en quelques lignes...

L'aventure continue dans cette deuxième saison de "La Brea". Une aventure épique et temporelle commencée lorsqu'un énorme gouffre s'est ouvert à Los Angeles, plongeant les gens dans un mystérieux pays primitif où ils doivent s'unir pour survivre.

Cette saison, la famille Harris - Gavin (Eoin Macken) et Eve (Natalie Zea) et leurs enfants Izzy (Zyra Gorecki) et Josh (Jack Martin) - se retrouve toujours séparée dans des mondes parallèles.

En 10 000 avant Jésus-Christ, Eve est déterminée à trouver un moyen de retrouver Josh, qui a accidentellement traversé un portail vers l'année 1988. Mais à l'insu d'Eve, Gavin et Izzy sont passés du monde moderne à la préhistoire de Seattle et se lancent maintenant dans un dangereux voyage vers Los Angeles afin de réunir leur famille...

Cette seconde saison se compose de 14 épisodes.

Deux épisodes seront diffusés chaque mardi soir en seconde partir de soirée sur TF1 à partir du mardi 24 octobre 2023.

23:50 Épisode 2x01 Le jour d'après

Voulant à tout prix retrouver son fils, Eve se lance sur une piste qui la mène à rencontrer un clan préhistorique sans pitié. Gavin, Izzy et Ella doutent de leur capacité à survivre en 10 000 avant J.-C. Josh et Riley se réveillent à une époque qui ne leur est pas familière.

00:35 Épisode 2x02 Les exilés

Tandis que Gavin demande à Silas, son grand-père, de l'aider à retrouver sa femme, Eve et Levi doivent affronter un nouvel univers terrifiant. En 1988, Josh et Riley découvrent qu'ils sont suivis par un homme étrange, qui va leur faire des révélations au sujet du mystère qui entoure les gouffres.