Épisode inédit de "Clem" : « Les retrouvailles » à voir lundi 6 novembre 2023 sur TF1

Lundi 6 novembre 2023 à 21:10, TF1 vous propose une soirée exceptionnelle avec les retours de Victoria Abril, Elodie Fontan et Philippe Lellouche dans un épisode inédit de "Clem" : « Les retrouvailles ».

Le dernier secret de Caro enfin révélé...

Enfin ! Clem et Matthieu ont décidé de se marier !

Entourée par sa tribu, rejointe par Alyzée, sa plus chère amie d’enfance et soutenue dans l’organisation par l’inévitable Marie-France, le mariage de Clem ne peut être qu’un succès !

Et si un secret de famille s’invitait à la noce ? Un secret qui convoquerait le souvenir de Caro et conduirait Clem et Matthieu jusqu’au Canada. Les révélations s’enchaînent et à Cheynouville, rien ne sera jamais plus fort que la famille.

Avec : Lucie Lucas (Clem), Victoria Abril (Caroline), Loup-Denis Elion (Matthieu), Agustin Galiana (Adrian), Elodie Fontan (Alyzée), Carole Richert (Marie-France), Jean Dell (Michel), Philippe Lellouche (Xavier), Thomas Chomel (Valentin).