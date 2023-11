"La Brea" saison 2 : les épisodes 5 & 6 diffusés sur TF1 mardi 7 novembre 2023

Mardi 7 novembre 2023 à 23:35, TF1 vous proposera de découvrir deux nouveaux épisodes inédits de la seconde saison de la série "La Brea".

La saison 2 en quelques lignes...

L'aventure continue dans cette deuxième saison de "La Brea". Une aventure épique et temporelle commencée lorsqu'un énorme gouffre s'est ouvert à Los Angeles, plongeant les gens dans un mystérieux pays primitif où ils doivent s'unir pour survivre.

Cette saison, la famille Harris - Gavin (Eoin Macken) et Eve (Natalie Zea) et leurs enfants Izzy (Zyra Gorecki) et Josh (Jack Martin) - se retrouve toujours séparée dans des mondes parallèles.

En 10 000 avant Jésus-Christ, Eve est déterminée à trouver un moyen de retrouver Josh, qui a accidentellement traversé un portail vers l'année 1988. Mais à l'insu d'Eve, Gavin et Izzy sont passés du monde moderne à la préhistoire de Seattle et se lancent maintenant dans un dangereux voyage vers Los Angeles afin de réunir leur famille...

23:35 Épisode 2x05 Opération sauvetage



Eve, Gavin et quelques autres tentent de dérober un chargement de roche noire afin d'accéder au mystérieux immeuble, à l'intérieur duquel ils pensent trouver un moyen de ramener Josh et Riley...

00:20 Épisode 2x06 Le mystère Lazarus



Lorsque leur plan pour infiltrer l'immeuble tourne mal, Gavin se retrouve face-à-face avec son énigmatique directeur.

Eve, Levi, Sam et Izzy sont contraints de se fier à un ancien adversaire pour mener une tentative de sauvetage.

En 1988, Josh et Riley profitent d'un moment de répit avant que la situation ne prenne une tournure surprenante.