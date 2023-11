"Master Crimes" : l'épisode pilote diffusé sur TF1 jeudi 9 novembre 2023

Jeudi 9 novembre 2023 à 21:10, TF1 vous proposera de découvrir l'épisode pilote "Master Crimes", une mini-série dans laquelle Muriel Robin incarne le rôle d'une une prof de psycho-criminologie à l’Université.

L'histoire en quelques lignes...

Louise Arbus (Muriel Robin), une prof de psycho-criminologie à l’Université, aussi brillante qu’exaspérante, dont le talent est reconnu dans la France entière.

Appelée par le commissaire Rugasira, elle se retrouve sur une scène de crime à la mise en scène soignée et spectaculaire. La victime porte sur elle la phrase issu d’un de ses livres : « J'attends le tueur parfait ». Le tueur semble s’adresser à elle.

Louise Arbus est donc contrainte de collaborer avec les flics pour résoudre cette enquête, elle qui s’était promis d’arrêter 8 ans auparavant, suite à la condamnation d’un certain Pierre Delaunay…

Pour mener son enquête, Louise recrute alors quatre de ses étudiants pour l’assister : Samuel (un jeune homme discret et timide), Mia (une belle blonde, tête brûlée, la trentaine), Boris (premier de la classe) et Valentine (une rousse pétillante, instagrameuse ). Avec eux, elle sonde le cerveau de ce tueur. Sa méthode ? Une perspicacité redoutable et une mauvaise foi sans limite qui vont mettre à rude épreuve la patience de la capitaine Delandre, une flic un peu psychorigide qui ne supporte pas le désordre, ni les entorses au règlement. Elle va avoir fort à faire avec cette prof déjantée et ses élèves indisciplinés.

Alors que les meurtres se multiplient, Louise dresse le portrait d’un serial killer qui semble commettre des meurtres pour « punir » ses victimes de leurs pires pêchés…

Aux côtés de Muriel Robin : Anne Le Nen, Olivier Claverie, Victor Meutelet, Nordine Ganso, Astrid Roos, Thais Vauquières et Michael Cohen.