"Sambre" : les deux derniers épisode diffusés lundi 27 novembre 2023 sur France 2 - Vidéo

Lundi 27 novembre 2023 à 21:10, France 2 vous proposera de découvrir les deux derniers épisodes de la mini-série événement "Sambre", réalisée par Jean-Xavier de Lestrade, librement inspirée de faits réels qui se sont déroulés dans le nord de la France.

Une affaire judiciaire hors norme sur une série de viols et d’agressions sexuelles qui se sont déroulés dans le nord de la France sur une période de trente ans. Une histoire qui raconte la lente prise de conscience de toute une société face à la question des violences sexuelles.

Le réalisateur a fait le choix de suivre un personnage clé par épisode. Un dispositif qui permet d’explorer émotionnellement et en profondeur chacun des six personnages, leur rôle dans l’affaire mais aussi les répercussions que cette histoire a sur eux et sur leur vie personnelle.

Pour accompagner certains rôles majeurs et leur évolution physique sur trois décennies, Jean-Xavier de Lestrade a fait appel à une équipe de maquilleurs spécialistes en effets spéciaux.

21:10 Épisode 5 Winckler (le commandant)

2012. Etienne Winckler, un commandant de PJ spécialisé dans les cold case, est saisi du vieux dossier du « violeur de la Sambre » qui n'intéresse plus personne. En explorant les archives de la police locale, il retrouve d’anciennes victimes, dont Christine, qui fut peut-être la première victime en 1988. Il prend la mesure de l’affaire : il est face à l’un des plus importants violeurs en série jamais vus en France. Il se plonge dans cette enquête jusqu’à l’obsession. D’autant que les viols continuent dans la région.

22:20 Épisode 6 Enzo (le violeur)

2018. Un certain Enzo Salina est finalement arrêté grâce à l’enregistrement des images d’une caméra de vidéosurveillance, alors qu’il venait de tenter de violer une jeune femme. Enzo Salina est cet homme tranquille, père de famille, entraîneur du club de foot, apprécié de tous. Il aura agressé sexuellement et violé des dizaines et des dizaines de femmes, le matin, sur la route, en partant au travail. Jean-Pierre, le policier local, le connaissait bien. Christine le croisait régulièrement. Son portrait-robot était affiché au commissariat. Mais personne ne l’a jamais soupçonné ; un violeur en série ne peut être un homme ordinaire.

Avec : Alix Poisson (Christine Labot), Olivier Gourmet (Etienne Winckler), Julien Frison (Jean-Pierre Blanchot), Jonathan Turnbull (Enzo Salina), Noémie Lvovsky (Arlette Caruso), Clémence Poésy (Cécile Dumont), Pauline Parigot (Irène Dereux)...