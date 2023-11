"La Brea" saison 2 : les épisodes 9 & 10 diffusés sur TF1 mardi 28 novembre 2023

Mardi 28 novembre 2023 à 23:35, TF1 vous proposera de découvrir deux nouveaux épisodes inédits de la seconde saison de la série "La Brea".

L'aventure continue dans cette deuxième saison de "La Brea". Une aventure épique et temporelle commencée lorsqu'un énorme gouffre s'est ouvert à Los Angeles, plongeant les gens dans un mystérieux pays primitif où ils doivent s'unir pour survivre.

23:35 Épisode 2x09 Meurtre à la clairière



Lorsqu'un des rescapés de La Brea est assassiné, Lucas et Sam mènent une enquête pour trouver le tueur, malgré le conflit qui les oppose.

Gavin se lance dans une mission pour sauver Eve de la vision tragique qu'il a eue de sa mort. Eve se retrouve plus près que jamais de la voir se réaliser.

00:20 Épisode 2x10 La vengence des exilés



Un ennemi impitoyable retient captifs les occupants de la clairière et menace de tuer un des survivants s'ils ne lui remettent pas un objet des plus surprenants. Gavin et Sam prennent la tête d'une mission de sauvetage, avec l'aide d'un vieil ami dont le retour apporte plus de questions que de réponses.