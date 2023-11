La série "Life on Mars" à revoir sur ARTE à partir du jeudi 30 novembre 2023

À la suite d’un accident survenu au milieu d’une enquête, un inspecteur de police se retrouve mystérieusement propulsé en 1973… Une série culte, qui mêle de manière réjouissante polar et fantastique sur fond de rock des seventies, diffusée sur ARTE à partir du jeudi 30 novembre 2023 à 20:55.

Près de vingt ans après sa création, cette série culte en Grande-Bretagne, récompensée par des prix prestigieux, reste pourtant méconnue en France. Il est urgent de la redécouvrir, tant elle crée un univers unique en son genre, entre feuilleton policier, humour et fantastique : une sorte de Starsky et Hutch du nord de l’Angleterre, avec un soupçon de Kafka.

Le voyage qu’effectue Sam Tyler dans le Manchester de son enfance lui ouvre les portes d’une époque foutraque, largement fantasmée mais débordante de vie, où il va devoir percer le mystère de sa venue. Le problème pour ce jeune inspecteur intègre et féru de technologie, c’est que son enquête personnelle ne peut se faire qu’en marge des affaires courantes du commissariat dans lequel il a atterri, aux côtés d’un patron totalement survolté (formidable Philip Glenister). Sam pourra-t-il revenir d’où il vient ?

Il faudra deux saisons, bouclées d’émouvante manière, pour y répondre. Le temps de s’attacher à des personnages incarnés avec autant de fantaisie que d’authenticité, au son réjouissant d’une foule de titres rock des seventies, dont le célèbre "Life on Mars" de David Bowie.

20:55 Épisode 1

Manchester, années 2000. Le commissaire principal Sam Tyler mène l’enquête sur les traces d’un insaisissable tueur en série. Alors que ce dernier vient de s’en prendre à sa partenaire et fiancée Maya, Sam se fait accidentellement renverser par une voiture. Quand il se réveille, il est toujours policier à Manchester, mais il semble avoir été propulsé au début des années 1970. Incrédule, il se rend au commissariat local où il est attendu pour prendre son poste sous les ordres de l’inspecteur Gene Hunt, un flic violent et imprévisible. Sam est-il dans le coma ? Mort ? En plein rêve ? Tout à ses interrogations, il apprend qu’un criminel sévit dans la ville, évoquant étrangement le tueur qu’il pourchassait en 2006…

21:50 Épisode 2

En attendant de trouver la cause de son voyage dans le temps, Sam n’a pas d’autre choix que d’accepter de vivre en 1973, à pourchasser les malfrats de Manchester en compagnie de l’inspecteur Gene Hunt et son équipe de bras cassés. Ses méthodes de superflic des années 2000 se heurtent à celles de ses partenaires, qui le regardent comme un extraterrestre. De fait, Sam est sujet à des hallucinations visuelles et auditives qui semblent venir tout droit du futur… Seule l’agente Annie Cartwright, intriguée, semble prendre son cas en considération.

22:40 Épisode 3

Sam Tyler et Gene Hunt font désormais équipe malgré leurs dissensions. Ils sont appelés sur une scène de crime dans une usine textile où le corps d’un homme a été retrouvé. Tandis que Sam reconnaît le quartier où il habitera trente ans plus tard, Gene oriente l’enquête sur un syndicat d’ouvriers qui compte dans ses membres un coupable tout désigné. Mais Sam est convaincu que leur suspect protège quelqu’un d’autre. Les méthodes des deux policiers s’opposent à nouveau, tandis que dans une autre dimension Sam lutte toujours entre la vie et la mort.

23:35 Épisode 4

À la faveur d’une banale arrestation, Sam prend conscience que la police de Manchester est corrompue. Gene Hunt et ses hommes reçoivent des pots-de-vin d’un homme d’affaires local en échange de leur tolérance envers divers trafics. Malgré les mises en garde de Gene, Sam est décidé à y mettre un terme, à ses risques et périls. En marge de l’enquête, convaincu que sa mère cherche à lui parler dans son sommeil, il retourne dans le quartier de son enfance et frappe à la porte de la maison familiale.

Les 4 derniers épisodes de cette première saison seront diffusés jeudi 7 décembre 2023 à partir de 20:55 sur ARTE. La chaîne enchaînera ensuite avec la saison 2 qui sera diffusée à partir du 14 décembre 2023.