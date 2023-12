"L'art du crime : Versailles, es-tu là ?" : épisode inédit diffusé lundi 4 décembre 2023 sur France 2

Les deux enquêteurs de "L'art du crime", Antoine Verlay et Florence Chassagne, sont de retour sur France 2 lundi 4 décembre 2023 à 21:10 pour une enquête versaillaise inédite.

Sur les traces de Marie-Antoinette à Versailles, notre duo d’enquêteurs est de retour pour une enquête qui les questionnera sur leur relation.

Persuadés qu’ils sont passés à côté de leur histoire, Antoine et Florence sont bien décidés à être, enfin, simplement amis. Mais le cœur a ses raisons…

Épisode 7x01 Versailles, es-tu là ?

Dans les jardins du château de Versailles, un médium est retrouvé assassiné ! Antoine et Florence soupçonnent un groupe d’historiens amateurs passionnés de Marie-Antoinette. Il aurait fait appel au défunt pour retrouver un objet précieux ayant appartenu à la reine. S’agirait-il du célèbre collier de la reine ?

Pour infiltrer le groupe, l’OCBC sollicite l’aide de Juliette Mariton l’ex-fiancée d’Antoine, à la fois flic et médium. Mais, déstabilisée d’apprendre qu’Antoine et Florence ne sont toujours pas ensemble, malgré les signes évidents du cosmos, elle se met en tête de les réunir, à leur grand dam : Antoine et Florence sont cette fois bien décidés à rester seulement amis.

Avec : Nicolas Gob (Antoine Verlay), Eléonore Bernheim (Florence Chassagne), Philippe Duclos (Pierre Chassagne), Benjamin Egner (Alex Prado), Salomé Partouche (Adèle Attias)...

En guests dans cet épisode : Dounia Coesens (Juliette Mariton), Catherine Jacob (Michele Dompierre), Bruno Lochet (Didier Kaddour), Elisa Erka (Sofia Dompierre).