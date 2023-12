"Life on Mars" : la saison 2 diffusée sur ARTE à partir du jeudi 14 décembre 2023

Jeudi 14 décembre 2023 à 22:20, ARTE débutera la diffusion de la 2ème saison de "Life on Mars", une série dans laquelle un inspecteur de police se retrouve mystérieusement propulsé en 1973 à la suite d’un accident survenu au milieu d’une enquête.

22:20 Épisode 2x01

Sam Tyler est toujours coincé en 1973 et n’a pas quitté Manchester. Tandis que la vie continue au commissariat dirigé par le tonitruant Gene Hunt, il est assailli de visions angoissantes venues du futur. Lorsque le patron d’une boîte de nuit est arrêté, suspecté d’être mêlé à une série de meurtres, Sam reconnaît en lui le suspect qui lui a échappé en 2006. Il se met en tête de l’arrêter à tout prix… Ne serait-ce pas lui qui le tourmente dans ses cauchemars ? Son amie Annie, récemment promue au rang d’enquêtrice, lui demande de vivre au présent.

23:15 Épisode 2x02

Lors d’un transfert entre deux prisons, un perceur de coffres, Richie "les Doigts de fée", est kidnappé sous les yeux de Sam et Gene. Ce dernier soupçonne le braqueur Arnold Malone de vouloir l’employer pour un prochain coup. De fait, un braquage a lieu et Richie est bientôt pris en flagrant délit. Lorsqu’il révèle qui est son véritable commanditaire, Gene et Sam entrent à nouveau en conflit… Mais Sam est décidé à donner une leçon d’éthique policière à Glen Fletcher, l’inspecteur qui vient de les rejoindre en renfort.

00:10 Épisode 2x03

Gene et Sam se rendent aux portes d’une école où une bombe a été localisée. Gene, persuadé que l’IRA est derrière cette tentative d’attentat, oriente l’enquête vers un syndicat d’ouvriers irlandais. Mais de nouvelles bombes sont bientôt signalées… Sam s’efforce de convaincre son partenaire qu’il fait fausse route, mais il est fragilisé : il entend des voix venant de sa chambre d’hôpital, qui jugent son état préoccupant.

01:00 Épisode 2x04

Alors que Sam s’étonne de ne plus recevoir de messages du futur, le cadavre d’une jeune femme est retrouvé dans un terrain vague. Le crime semble porter la signature d’un tueur connu de Gene Hunt, pourtant décédé un an plus tôt. La piste levée par Sam le mène jusqu’à un homme d’affaires influent, organisateur de soirées libertines. Il met alors en place une opération d’infiltration avec l’aide d’Annie…

Les 4 derniers épisodes seront diffusés jeudi 21 décembre 2023 à partir de 22:50.