"L'art du crime" : 3 épisodes à revoir sur France 2 lundi 17 décembre 2023 à partir de 21:10

Lundi 17 décembre 2023 à partir de 21:10, France 2 vous proposera de voir ou de revoir trois épisodes de la série "L'art du crime" avec Nicolas Gob et Eléonore Bernheim.

Antoine Verlay, flic intuitif et obstiné, et Florence Chassagne, historienne de l’art réputée, ne peuvent plus se passer l’un de l’autre… pour résoudre les enquêtes. De là à penser qu’ils sont faits l’un pour l’autre, il n’y a qu’un pas !

Enjeux amoureux et enquêtes criminelles dans le monde de l’art s’entremêlent dans "L'art du crime".

21:10 Épisode 1x05 Un coeur de pierre



Antoine et Florence doivent d’abord élucider le meurtre d’une riche collectionneuse, grande amie de Pierre Chassagne, passionnée de Camille Claudel. Tandis que l’enquête les entraîne jusqu’au musée Rodin, tous les indices ramènent à la douloureuse histoire d’amour que Camille Claudel a connue avec Auguste Rodin. L’amour blessé peut-il rendre fou au point de tuer ? Serait-ce la clé de l’énigme ?

En Guests dans cet épisode : Barbara Schulz, Florence Pernel, Garance Thénault.

22:45 Épisode 3x02 & 4x02 Un homme blessé (1/2) et (2/2)



Un mystérieux interlocuteur entraîne Antoine Verlay et Florence Chassagne dans un jeu de pistes autour de l’œuvre de Gustave Courbet. À chaque énigme résolue, c’est un nouveau cadavre qu’on découvre. Et cette question lancinante : pourquoi le meurtrier s’adresse-t-il personnellement à Antoine ?