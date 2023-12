"Les enquêtes de Vera" : 3 épisodes à revoir sur France 3 dimanche 24 décembre 2023

Dimanche 24 décembre 2023 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir 3 épisodes de la série "Les enquêtes de Vera".

L’inspectrice-chef Vera Stanhope (Blenda Blethyn) n'a pas son pareil pour mener ses enquêtes...

Difficile de ne pas la remarquer lorsqu’elle intervient sur un homicide. Avec son imper et son chapeau imperturbablement vissé sur la tête, ses jupes trois quarts et ses chemises portées sous une veste matelassée sans manches, elle aime à diriger son monde et ses investigations comme bon lui semble.

21:10 Épisode 6x01 Une vie sous silence

L’inspectrice-chef Vera Stanhope enquête sur le meurtre d’une grand-mère de 56 ans, dont le corps a été découvert par Ciara, une petite fille, dans les landes sauvages de Northumberland. Très vite, la police découvre que, la nuit du meurtre, la victime avait appelé les secours. L’état de son logement laisse à supposer qu’elle a été contrainte de le quitter précipitamment. Or, Anne-Marie Richards venait de rentrer d’Écosse pour se réconcilier avec ses deux filles, qu’elle avait, plus jeune, abandonnées…

22:40 Épisode 6x02 L'homme des cavernes



Le cadavre du jeune Jamie Thorne est retrouvé dans une caverne située dans les bois de Lovers Corners. Deux coups portés sur son crâne ont entraîné la mort du garçon. C'est le pasteur du village, George Haleford, qui livre à Vera Stanhope les premiers éléments de l'enquête qui la mène droit à la fête foraine des Pevensey. La victime partageait la caravane de l'employé Harris Kirke. Vera devra démonter l'engrenage dramatique de faits s'échelonnant sur une année, qui, en partant d'une dissimulation d'un événement tragique motivée par la crainte d'une faillite d'argent, va finir par pousser au meurtre une personne aux abois...

00:15 Épisode 12x02 Un homme d'honneur



Connail Burns, un vétéran de l'armée, est retrouvé mort dans une allée. Il a été violemment battu avant d'être étouffé. Il avait perdu pied en quittant l'armée suite à un accident, et s'était vite retrouvé à la rue après s'être séparé de sa femme Kate, qui vit aujourd'hui avec leur fille Bailey et sa compagne, Liv. L'enquête révèle qu'il cherchait pourtant à remettre sa vie sur pied…