"Les enquêtes de Vera" : 3 épisodes à revoir sur France 3 dimanche 31 décembre 2023

Dimanche 31 décembre 2023 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir 3 épisodes de la série "Les enquêtes de Vera".

L’inspectrice-chef Vera Stanhope (Blenda Blethyn) n'a pas son pareil pour mener ses enquêtes...

Difficile de ne pas la remarquer lorsqu’elle intervient sur un homicide. Avec son imper et son chapeau imperturbablement vissé sur la tête, ses jupes trois quarts et ses chemises portées sous une veste matelassée sans manches, elle aime à diriger son monde et ses investigations comme bon lui semble.

21:10 Épisode 6x03 Chasseurs de papillons



Le corps sans vie d'Alex Gartside, 22 ans, est retrouvé dans un fossé au bord de la route, victime d’un chauffard. Mais lorsque Vera et son adjoint Aiden inspectent le manoir dont la jeune victime Alex avait la garde, ils découvrent avec stupeur le cadavre de Martin Neilson, un ancien délinquant, poignardé à mort. Les circonstances étranges de ces deux meurtres intriguent les enquêteurs qui vont commencer à recomposer les évènements de la nuit précédente. L'agent Cherradi va découvrir un système de détournement de fonds, en rapport avec une association venant en aide aux anciens délinquants. Vera va s'intéresser aux motivations de Martin Neilson à connaître les dossiers du centre de détention pour mineurs de Farnsworth...

22:40 Épisode 6x04 Selon la procédure



Le corps sans vie d'un pêcheur, Tommy Stonnall, est retrouvé dans les filets d'un bateau de pêche. Les deux fils de Stonnall, Steve et Lee, soupçonnent Jay Connock, le propriétaire du marché aux poissons local, d'être coupable de l'assassinat de leur père. Quelques mois auparavant, un incendie de la halle avait causé la mort de Joe Connock, et Tommy Stonnall avait été accusé d'y avoir mis le feu...Les policiers vont mettre au jour un trafic de clandestins, dans lequel trempe Lee Stonnall. De plus, Vera comprend très vite que le marché aux poissons était en difficulté...

00:15 Épisode 12x03 Au nom de la loi



Un jeune agent de police, Joel Kingston est retrouvé mort flottant dans l'étang d'un parc municipal. Fils d'un ancien flic et réputé exemplaire, Joel ne vivait que pour son travail. L'enquête va révéler que le jeune homme, intransigeant et très à cheval sur la loi, n'avait pas que des amis à son travail, et que des soupçons de corruption pesaient même sur lui. Vera va tenter de démêler le vrai du faux pour essayer de découvrir ce qui a bien pu mener à la fin tragique du jeune policier…