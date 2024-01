"Sam" saison 7 : les deux premiers épisodes diffusés sur TF1 lundi 8 janvier 2024

Lundi 8 janvier 2024 à 21:10, TF1 vous proposera de découvrir les deux premiers épisodes inédits de la 7ème saison de la série "Sam".

Nouvelle rentrée et nouvelle interprète pour le personnage de Sam !

Hélène de Fougerolles endosse le rôle de cette prof rock’n’roll et peu banale en remplaçant Natacha Lindinger dans la cette 7ème saison inédite.

21:10 Épisode 7x01 William

Alors que les cours ont repris depuis plusieurs semaines et que professeurs et élèves s’étaient fait à l’idée de ne plus jamais revoir Sam, celle-ci débarque soudainement à l’école Valadier pour reprendre son poste de professeure de français.

Quelle raison secrète l’a-t-elle poussé à revenir à Saint-Paul ? Et surtout, va-t-elle rester ?

21:55 Épisode 7x02 Fanny

Le retour d’Anne-Marie et l’annonce de la vente du château a provoqué un raz de marée chez les professeurs, mais c’est surtout la rencontre avec Maxime, le nouveau propriétaire des lieux, qui met tout le monde mal à l’aise. Et particulièrement Sam, qui a bien du mal à résister au sex-appeal de cet homme.

Entre Laurent et Maxime, le cœur de Sam s’emballe, mais saura-t-elle gérer ses pulsions ?