"S.W.A.T." : la suite de la 6ème saison diffusée sur TF1 à partir du mardi 9 janvier 2024

Mardi 9 janvier 2024 à 21:10, TF1 reprendra la diffusion de la 6ème saison inédite de la série "S.W.A.T" avec Shemar Moore dans le rôle de Daniel "Hondo" Harrelson.

Toujours déchiré entre sa loyauté envers le milieu où il a été élevé et son allégeance à l'équipe du S.W.A.T. Daniel "Hondo" Harrelson s'efforce de combler le fossé qui sépare ses deux mondes.

21:10 Épisode 6x11 Une vie pour une autre

Une course la montre s'engage pour arrêter des extrémistes russes qui cherchent à mener un attentat à la bombe contre des Ukrainiens.

Deacon revoit le père Dorner, qui l'a aidé à trouver la foi après la mort de son ami.

21:50 Épisode 6x12 Tout pour mon frère



Lorsqu'Adrian Spragg meurt d'une overdose, son frère, Tim, se met en tête de tuer toutes les personnes responsables de sa mort. La piste conduit Hondo et son équipe à mettre à jour tout un système frauduleux dans un centre de désintoxication, qui joue avec l'addiction et la vie de ses patients pour engranger plus de profits.

22:30 Épisode 6x13 Nom de code : juillet



Hondo et son équipe sont appelés sur un chantier où a lieu une prise d'otages mais à leur arrivée, les quatre ravisseurs parviennent à prendre la fuite. Une vidéo montre leurs revendications et le commandant Hicks reconnaît Miguel Fuentes, le fils d'une famille dont l'expropriation a donnée lieu trois ans plus tôt à une intervention du S.W.A.T. Se sentant en partie responsable du sort de Miguel, Hicks prend l'affaire en main.