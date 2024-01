"Mystery Road : les origines" : la saison 3 diffusée sur ARTE à partir du jeudi 11 janvier 2024

Sous forme de préquel, retour sur la jeunesse et la première affectation du fameux inspecteur Jay Swan, au cœur de l’Outback australien. Une nouvelle saison du western contemporain à succès sur les traces du flic aborigène taiseux dans un pays rongé par son passé colonial à suivre sur ARTE à partir du jeudi 11 janvier 2024.

''T’es un flic ou un aborigène ?'' La question du camp à choisir, entre une communauté indigène marginalisée et les descendants des colons britanniques, irrigue l’intrigue de ce préquel de Mystery Road, qui offre un passé et une famille à l’inspecteur taiseux Jay Swan, fraîchement affecté dans la ville de son enfance.

Après les succès des films Mystery Road (2013) et Goldstone (2017), suivis des deux premières saisons d’une série plébiscitées par un large public, cette variation sur le western continue de sublimer les décors sauvages de l’Outback australien, dont l’écrin de poussière ne masque pas longtemps les injustices de l’héritage colonial du pays, qui marque chacun des protagonistes dans leur chair, entre perdants et gagnants. Au centre de ce cruel règlement de comptes se détache la figure charismatique du héros, mutique et pugnace, dont l’acharnement à faire éclater la vérité viendra briser l’apparente tranquillité de la bourgade du bout du monde.

Le jeune Mark Coles Smith impressionne dans cette figure de lonesome cowboy en devenir et chausse avec brio les bottes de son aîné et prédécesseur, l’acteur Aaron Pedersen, starifié par la saga.

20:55 Épisode 1

Jay Swan, fraîchement promu inspecteur de police, prend sa nouvelle affectation dans la bourgade de l’Outback australien qui l’a vu grandir. Après être tombé en plein braquage dans une station-service des alentours, il retrouve son père Jack, ancienne gloire locale du rodéo au tempérament rugueux, et son frère Sputty, qui vit au sein d’une communauté aborigène. Anousha, nouvelle employée du cabinet d’assistance juridique de la ville, extrait des archives un vieux dossier de police qui lui paraît suspect... Après un accrochage sur la route, Jay rencontre Mary, la future femme de sa vie.

21:55 Épisode 2

Le gang de braqueurs sévit à nouveau. Anousha toque à la porte de Mary pour lui parler du cold case qui l’interpelle : le meurtre de son frère Josh, datant d’une décennie. Elle approche également Abe, son homologue du bureau du procureur, pour obtenir plus d’informations. Au poste de police, Jay décide avec d’autres collègues de rendre visite aux ''Sons of Soil'', une organisation louche potentiellement impliquée dans les récents braquages. Jay propose à Mary de l’accompagner au bal annuel des ''débutantes indigènes'', organisé par la haute société locale, sous l’égide de la bienfaitrice Geraldine Southwell. L’inspecteur est censé y retrouver Jack, son père…

22:50 Épisode 3

En deuil, Jay refuse de croire au suicide de son père. Le dialogue avec son frère s’envenime quant au devenir des affaires du défunt. Anousha part chercher des informations sur une certaine Ziggy Wells, témoin clef de son dossier, un temps incriminée pour le meurtre du frère de Mary. En pistant les derniers déplacements de son père, Jay tombe sur Ziggy, en lien avec une exploitation illégale de cannabis récemment mise à sac. Geraldine Southwell, exécutrice testamentaire de Jack Swan, s’oppose à la réalisation d’une autopsie. Après avoir refusé d’ouvrir une enquête sur la mort de ce dernier, le chef de la police force Jay à prendre un congé.

Les 3 derniers épisodes seront diffusés jeudi 18 janvier 2023 à partir de 20:55 sur ARTE.