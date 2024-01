"The Rookie" saison 4 : les épisodes 4 à 6 diffusés sur M6 samedi 13 janvier 2024

Samedi 13 janvier 2024 à 21:10, M6 vous proposera de découvrir trois nouveaux épisodes inédits de la 4ème saison inédite de la série "The Rookie : le flic de Los Angeles".

John Nolan, la plus ancienne recrue du LAPD, a utilisé son expérience, sa détermination et son sens de l’humour pour ne pas se laisser distancer par des recrues de vingt ans plus jeunes que lui.

À l’approche de la fin de sa formation, Nolan doit maintenant relever son plus grand défi en tant qu’officier de police et assumer les choix qu’il a faits dans sa quête de la vérité...

21:10 Épisode 4x04 Chaud bouilland



Les agents recherchent une personne disparue dont les liens à l’international risquent de mettre leurs vies en danger. Pendant ce temps, Harper enquête sur un pyromane en série tandis qu’Evers doit surmonter une tâche impossible…

21:55 Épisode 4x05 Acétylcholine

Lorsqu'une nouvelle drogue de synthèse fait son apparition dans les rues de Los Angeles, elle transforme les consommateurs en zombies. Nolan et son équipe vivent un Halloween qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. De retour chez elle, Lucy se demande si son immeuble n'est pas hanté…

22:45 Épisode 4x06 Chasse au trésor



L'agent Nolan et son équipe tentent de mettre la main sur un magot d'or enfoui avant qu'un drame ne survienne. De son côté, Bradford est chargé d’encourager le plus vieux policier du commissariat à prendre sa retraite.

À la suite de ces inédits, M6 rediffusera 3 épisodes des saisons précédentes.