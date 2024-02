"Blanca" saison 2 : résumé des épisodes 5 & 6 diffusés sur M6 samedi 24 février 2024

Samedi 24 février 2024 à 21:10, M6 vous proposera de découvrir deux nouveaux épisodes inédits de la 2ème saison de la série "Blanca".

Blanca est désormais une femme libérée des fantômes de son passé, qui contrôle sa propre vie et qui a prouvé à tout le monde qu’elle n’était pas seulement “différente”, mais qu’elle pouvait aussi “faire la différence”.

Officiellement promue consultante au sein de la police, Blanca et toute l’équipe du commissariat San Teodoro traquent un poseur de bombes qui terrorise la ville en s’en prenant aux forces de police...

La folie de Blanca, sa singularité et sa soif de vivre nous ont conquis dans la première saison. Cette deuxième saison donne l’occasion d’entrer encore plus dans son monde. De découvrir de nouveaux secrets sur sa famille, peut-être encore plus inattendus que ceux liés à la mort de sa sœur, ce qui entraînera de nombreux bouleversements dans la vie de Blanca et de ses proches... Avec une question à la clé : la rédemption est-elle possible ?

21:10 Épisode 2x05 Angle mort (1/2)

Vannucci, un photographe sans histoire, est retrouvé mort devant un stade, à la fin d'un match de foot. Très vite, Blanca et Liguori font le lien avec un réseau de trafic de drogue, sans pour autant comprendre le mobile du meurtre. En parallèle, Blanca rencontre le nouveau fiancé de Stella, Federico, qui va devenir le suspect numéro de son enquête...

22:00 Épisode 2x06 Angle mort (1/2)

Très affectée par l'agression de Stella, Blanca pense désormais que Federico est bien l'assassin de Vannucci. Les visions de Sebastiano s'intensifient et Bea lui apparaît de plus en plus souvent. Polibomber refait surface et met une nouvelle fois les nerfs de la police à rude épreuve…

En seconde partie de soirée, M6 rediffusera des épisodes de la première saison.