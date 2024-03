"Le négociateur" : nouvelle série inédite avec François-Xavier Demaison sur TF1 le 25 mars 2024

À découvrir sur TF1 lundi 25 mars 2024 à 21:10, "Le négociateur", une nouvelle série inédite avec François-Xavier Demaison qui incarne le rôle d'un ancien négociateur à la BRI sur la touche.

L'histoire en quelques lignes...

Antoine Clerc, 45 ans, ex-négociateur star de la BRI ne veut plus rien à voir à faire avec son ancien métier. Il est aujourd’hui le papa poule épanoui de trois filles, Manon 17 ans, Clara 13 ans et Lila 6 ans, issues de trois mariages différents. Et ça lui suffit amplement !

Alors qu’il est convoqué à sa banque par sa conseillère, il se retrouve au milieu d’une prise d’otage : Fabien Lécuyer, un client pris dans la spirale du surendettement, sort une arme, enfile un gilet d’explosifs, et menace de se faire exploser si sa dette n’est pas annulée.

Commence alors une négociation compliquée où Antoine se retrouve, bien malgré lui, obligé de rempiler et de faire équipe avec la chef du RAID, Hélène Banier.

Avec : François-Xavier Demaison (Antoine Clerc), Jeanne Bournaud (Hélène Bannier), Barbara Cabrita (Coralie), Elodie Frenck (Juliette), Léonie Simaga (Frédérique), Isabelle Leprince (Brigitte Leroy), Xin Wang (Isia Wong), Véronique Frumy (Georgette Lerignac), Bertrand Goncalves (César Pierrat), Benjamin Bourgois (Guillaume Chassagne), Clément Moreau (Clément Gonzalès), Yanis Skouta (Karim Benkirane), Etienne Guillou-Kervern (Hervé Franckin), Léa Issert (Véra), Tya Deslauriers (Manon Clerc), Katell Varvat (Clara Clerc), Chloé Rapicault (Lila Clerc), Ryad Baxx (Policier 1), Chloé Renaud (Stella Lecuyer), Benjamin Gaitet (Victor), Frédéric Sitbon (Le Maire), Philippe Dusseau (Le Préfet), Sébastien Deleau (Verdier), Claire Fournier (Journaliste LCI), Sasha Birdy (Hadrien Bannier).

Avec la participation de : Kévin Azaïs (Fabien Lecuyer), Michel Jonasz (Papi Cathou).