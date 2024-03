"It's a sin" : mini-série inédite diffusée sur France 2 lundi 18 mars 2024 à l'occasion du Sidaction - Vidéo

À l'occasion des 30 ans du Sidaction, France 2 diffusera lundi 18 mars 2024 à partir de 21:10 la mini-série "It's a sin", inédite en clair à la télévision.

Suivez Ritchie, Roscoe, Colin, Ash et Jill dans le tourbillon des années 1980 à Londres, marquées par l'arrivée du VIH.

Véritable hymne à la vie, "It's a sin" explore les tranches de vie, l'amour et la perte.

Portée par une bande originale culte, cette série anglaise nous plonge à travers cinq épisodes dans une époque où la vie brillait malgré la menace de ce virus inconnu.

L'histoire en quelques lignes...

En 1981, Ritchie, Roscoe et Colin, trois jeunes garçons ne se connaissant pas, quittent leur province pour Londres, remplis d’espoir et d’ambition. Les jeunes hommes vont commencer leur vie d'adulte. Mais dans le même temps, un virus nouveau se propage dans la communauté gay...

C’est aussi l’histoire de leurs amis, de leurs amants et de leurs familles ; de pertes terribles et d’amitiés merveilleuses.

Année après année, la vie continue : nouveaux emplois, nouveaux amours, nouvelles aventures...

Mais la menace lancinante de ce nouveau virus plane continuellement à l'arrière-plan.

21:10 Épisode 1

Septembre 1981, au Royaume-Uni. Plusieurs amis s'installent dans un appartement de Londres, décidés à faire leur vie dans la capitale britannique. Roscoe veut échapper à son père qui veut le renvoyer au Nigeria, Ritchie, qui dissimule encore son homosexualité à ses parents, rêve de devenir acteur. Colin, lui, commence à travailler pour un tailleur de Savile Row. Bientôt, une maladie inconnue commence à faire des victimes parmi leurs connaissances.

22:00 Épisode 2

Décembre 1983. Alors que l'épidémie de sida se propage et en dépit des conseils prodigués par les activistes luttant contre la maladie, Ritchie continue de nier la gravité de la situation. Un de ses amis, Gregory, tombe malade. Il décide de rester cloîtré chez lui, demandant à Jill de lui faire ses courses. Celle-ci craint d'être contaminée et devient obsédée par la propreté et l'hygiène. Alors que l'état de Gregory s'aggrave, sa famille le rapatrie à Glasgow.

22:50 Épisode 3



Mars 1986. Colin a trouvé un emploi dans une petite imprimerie et travaille bénévolement avec Jill dans une association de prévention contre le sida. Ritche, lui, est en couple avec un comédien et doit se confronter à la réalité de la maladie. Colin est bientôt diagnostiqué séropositif et retenu à l'hôpital. Sa mère et ses amis sont témoins des douloureux symptômes neurologiques dont il est affecté. Roscoe, pendant ce temps, rencontre un parlementaire qui cache son homosexualité.

23:35 Épisode 4

Mars 1988. Ritchie décide de retourner passer du temps en famille sur l'île de White. Sur place, il peine à se confier aux siens ; une discussion avec un ami de longue date le convainc de revenir à Londres. Lorsque des manifestations protestant contre les laboratoires pharmaceutiques qui profitent honteusement de la crise du sida commencent, Jill se trouve en danger. De son côté, Roscoe est prêt à se mesurer à Margaret Thatcher.

00:25 Épisode 5

Novembre 1991. Les colocataires se rassemblent alors qu'ils entrent dans les jours les plus sombres de leur vie. Sans nouvelle de son ami, Jill, désemparée, tente de se rapprocher de Valérie, la mère de Ritchie, qui se montre hostile, bouleversée par ce qu'elle vient de découvrir.