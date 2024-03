"Citoyens clandestins" : mini-série inédite diffusée sur ARTE jeudi 21 mars 2024

Jeudi 21 mars 2024 à partir de 20:55, ARTE diffusera "Citoyens clandestins", une mini-série inédite en 4 épisodes réalisée par Laetitia Masson.

Les manœuvres d'acteurs du contre-terrorisme dans la France post-11-Septembre mises à mal par l’enquête d’une journaliste. Une relecture élégante du thriller d’espionnage, où amours impossibles et intérêts supérieurs entrent en collision.

Cinq ans après une première incursion dans le domaine de la minisérie (Aurore), Laetitia Masson retourne à l'exercice de style d'une narration feuilletonnante, et repousse le cadre parfois trop étriqué du long métrage.

Habituée des univers troubles, aux frontières desquels le désir et la violence se confondent (Love Me, La repentie, Chevrotine), la réalisatrice investit, grâce au roman éponyme de DOA (publié en 2007 dans la collection "Série noire" de Gallimard) un genre ultracodifié, plus habitué aux péripéties explosives et irréalistes qu'à la description du quotidien bureaucratique de ces soldats de l'ombre, pour y faire entendre une musique à nulle autre pareille.

Dans ce récit de capes et de poignards, les corsaires d'autrefois sont devenus des mercenaires au cuir tanné, qui s'échangent des ordres de missions en chuchotant dans des galeries de musées et en se susurrant des vers de Baudelaire en guise de code secret, déchirés par l'insistance de sentiments trop humains qui risqueraient de compromettre leur efficacité de tueurs à sang froid.

Qui de la Bête ou de la Belle, de Lynx ou de Amel, sera dévoré par les mâchoires de la raison d'État ?

20:55 Épisode 1

Au lendemain du 11-Septembre, les destins de plusieurs serviteurs de l’État français s’entremêlent : Lynx, un mercenaire solitaire ; Fennec, un militaire infiltré dans une cellule terroriste dormante en région parisienne ; le colonel Montana, chef sans état d’âme des services de renseignements… Chacun tente de mener à bien ses missions, tandis qu’un attentat d’envergure se prépare, et qu’une jeune journaliste idéaliste, Amel, débute une enquête au long cours.

21:50 Épisode 2

Alors que le projet d’attentat sur le sol français se précise, le colonel Montana manipule plusieurs services, autant pour protéger le pays que par intérêt personnel. L’agent Fennec ronge son frein, et sent qu’on ne lui dit pas tout sur la nature de sa mission. Pendant ce temps, Lynx se voit ordonner par son supérieur, Steiner, un ancien général opérant sous les radars pour le compte de Montana, de se rapprocher d’Amel afin de garder un œil sur l’avancée de son enquête.

22:45 Épisode 3

Les morts violentes s’enchaînent parmi les membres de la cellule dormante, au grand dam de l’agent Fennec, qui refuse de tremper dans des exécutions arbitraires. Sa santé mentale vacille au contact quotidien des fanatiques religieux, qui commencent à douter de sa loyauté. En parallèle de ces assassinats ciblés, l’implacable Lynx entreprend de séduire Amel. Mais à son contact, il se laisse gagner par l'émotion, au risque de mettre en péril sa mission.

23:20 Épisode 4

L’étau se resserre alors que le gaz toxique destiné à l’attentat se rapproche de Paris. Le colonel Montana couvre ses traces en se retournant contre plusieurs de ses pions, dont Steiner. Fennec est démasqué par les djihadistes et Lynx doit confronter son amour pour Amel aux ordres et à la froide raison d’État. La journaliste, elle, se rapproche de plus en plus de la vérité, quitte à mettre sa vie en danger.

Avec : Raphaël Quenard, Nailia Harzoune, Gringe, Pierre Arditi, Idir Chender, Laurent Stocker de la Comédie-Française, Nicolas Duvauchelle, Frédéric Pierrot.