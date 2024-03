"The Rookie" saison 5 : résumé des épisodes 11 à 16 diffusés sur M6 samedi 23 mars 2024

Samedi 23 mars 2024 à partir de 21:10, M6 vous proposera de découvrir 6 nouveaux épisodes inédits de la 5ème saison de la série "The Rookie - le flic de Los Angeles".

Rappel de l'histoire de la série

John Nolan a passé la quarantaine. Il est en quelque sorte à un tournant de sa vie : il est séparé de sa femme et son fils est parti la fac.

Après avoir assisté à un braquage et à l'interventio de la police, John a décidé de devenir policier. Il est parti vivre à Los Angeles et a intègré le Los Angeles Police Department, où il est la « jeune recrue » la plus âgée.

21:10 Épisode 5x11 Guerre des gangs

La recherche d'un garçon disparu conduit l'équipe au milieu d'une dangereuse guerre de la drogue entre deux gangs rivaux.

21:55 Épisode 5x12 Avis de décès



Nolan et Juarez doivent monter la garde dans un hôpital lorsqu'un dangereux prisonnier doit se faire opérer et qu'ils suspectent une action à venir. Thorsen demande à Lopez et Harper d’enquêter sur une série de cambriolages.

22:50 Épisode 5x13 Le flic sexy



En plein milieu d'une vague de chaleur et d'un blackout général dans toute la ville, Nolan et Thorsen enquêtent sur le fait que des criminels se cacheraient dans la station. De son côté, Chen fait une découverte alarmante après avoir été appelée sur une scène où une odeur âcre a fait des ravages…

23:40 Épisode 5x14 Condamnation à mort

John et Bailey sont à la recherche d'un mystérieux tireur lorsqu'une fusillade les touche de près. Aaron peine à vivre avec ses moyens tandis que Lucy aide Tamara lorsque la mère d'une enfant qu'elle garde disparaît.

00:30 Épisode 5x15 Un plan risqué

Avec l'aide du FBI, Lopez met tout en œuvre pour aider Elijah Stone à faire tomber un chef de gang en échange de sa sécurité. John et Bailey doivent faire face aux secrets que la mère de Nolan a laissés derrière elle.

01:30 Épisode 5x16 Double contamination

L'équipe doit empêcher une milice armée de faire exploser un camion hautement inflammable. Nolan, Thorsen, Juarez et Harper recherchent trois hommes exposés au virus Ebola pour les placer en quarantaine.