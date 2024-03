"Meurtres au paradis - Une vie gâchée" : épisode inédit diffusé sur France 2 lundi 25 mars 2024

Lundi 25 mars 2024 à 21:10, France 2 vous proposera de découvrir un épisode inédit de la 13ème saison de la série "Meurtres au paradis" : « Une vite gâchée ».

"Meurtres au paradis", la série policière toujours aussi populaire, est de retour avec son cocktail habituel de meurtres mystérieux, d’intrigues déroutantes et d’ambiance tropicale.

La saison 13 s'ouvre sur le 100ème épisode de la série dans lequel Selwyn fête ses 50 ans de service dans la police et se retrouve face à un ennemi surprenant. Par ailleurs, une vieille amie de Catherine est soupçonnée de meurtre. Marlon est confronté à des questionnements sur son avenir, tandis que Naomi décide de profiter un peu plus de la vie. Et Neville se découvre une admiratrice secrète...

Épisode 13x01 Une vie gâchée

Le Yacht Club de Sainte-Marie organise une réception pour fêter les 50 ans de service du commandant Selwyn Patterson au sein de la police de l'île. Lorsque Selwyn sort prendre l'air sur la jetée, un homme arrive derrière lui, une arme à la main, et lui tire dessus. Selwyn est hospitalisé.

L'inspecteur Parker et son équipe identifient rapidement le tireur, mais le mobile leur échappe.

Avec : Marson Francisco (Selwyn Jeune), Leon Herbert (Lincoln StClair), Sean Maguire (Marlon Collins), Cathy Tyson (Jacqueline StClair), Mensa Bediako (Alton Garvey), Sarah Martins (Camille Bordey).

À la suite de cet inédit, France 2 rediffusera l'épisode « Meurtre en deux parties » de la saison 9.