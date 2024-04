Face à face saison 2 - Les épisodes 5 & 6 diffusés sur France 3 mardi 16 avril 2024

Mardi 16 avril 2024 à 21:10, France 3 diffusera deux nouveaux épisodes de la 2ème saison inédite de la série "Face à face" avec Claire Borotra, Constance Gay et Marianne James.

La saison 2 en quelques lignes...

Justine Rameau, juge d’instruction, et Vanessa Tancelin, commandante du SRPJ de Strasbourg, travaillent ensemble et ne sont d’accord sur rien ! Méthodes, caractère, objectifs : tout les oppose. Seul point commun : leur père.

Alors que Vanessa doit gérer l’arrivée du nouveau commissaire, Elias Sarahoui, à la tête du SRPJ de Strasbourg, et se lance sur la trace du troublant et séduisant Zacharie Berg, Justine accepte de donner des cours à la fac en plus de son poste de magistrat. Mais quand la mère de Vanessa, la trépidante Agnès, s’incruste dans la maison de famille, rien ne va plus.

Collègues malgré elles et sœurs malgré tout, Justine et Vanessa mènent leurs enquêtes et leur vie face à face.

21:10 Épisode 2x05 La revenante



Alexandra Wagner, propriétaire d’un vignoble alsacien dans la famille depuis des générations, découvre le corps assassiné de son mari, Antoine, dans l’un des fûts de la propriété. L’enquête progresse vite, Vanessa trouve même une preuve accablante qui désigne… Pauline Wagner, première épouse d’Antoine et sœur d’Alexandra, déclarée décédée huit ans auparavant !

Vanessa persiste : et si Pauline n’était pas morte mais avait disparu ?

Le retour problématique de Pauline, mère et première héritière du domaine viticole, a-t-il un lien avec le meurtre d’Antoine ?

Le retour d'une morte belle et bien vivante, comment la loi gère ce cas pour le moins délicat ?

22:00 Épisode 2x06 Est bien fou qui s'oublie

Jeune et prometteur talent du rap strasbourgeois, Driss, 22 ans, le T-shirt maculé de sang, est pris en chasse par la police dans les rues sombres de Strasbourg. Le cadavre de sa productrice, Selma Marzouki, est découvert. Le jeune homme est aussitôt suspecté. Il finit par avouer le crime mais s’avère incapable de donner plus de détails. Il ne se souvient de rien.

Sous la pression de Vanessa, Justine mandate un psy pour statuer sur la responsabilité du suspect : serait-il possible qu’il ait tué Selma sans en être conscient ?

Se pose alors le problème de la responsabilité pénale…