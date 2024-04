Plus belle la vie du 15 au 19 avril 2024 : résumé des épisodes diffusés sur TF1

Du lundi 15 au vendredi 19 avril 2024, retrouvez "Plus belle la vie, encore plus belle" à 13:40 sur TF1. Voici ce qui va se passer dans les épisodes diffusés cette semaine.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 15 avril 2024 • Épisode 71

La couverture de Samuel est sérieusement menacée par la présence d’une tête familière à la salle de sport. Apolline prend les devants sur l’affaire de la crèche et tente de mener le combat sur le terrain légal. Suite au comportement d’Ophélie, Mattéo est confus et leur relation naissante en est fragilisée…

Mardi 16 avril 2024 • Épisode 72

Une imprudence de Samuel met à mal l’infiltration, mais les efforts de Meïline semblent permettre à l’enquête de continuer d’avancer. Au Mistral, Kilian semble enfin décidé à avancer et invite Aya à sortir. Grâce à l’affaire des crèches, Apolline pense avoir une chance d’intégrer le cabinet Kepler…

Mercredi 17 avril 2024 • Épisode 73

Les policiers sont sous pression et doivent rapidement trouver des éléments concrets. Apolline est démasquée par Barbara et leur alliance est mise à l’épreuve. L’ambiance est électrique entre Aya et Killian, qui ont passé la nuit à discuter et semblent de plus en plus intimes...

Jeudi 18 avril 2024 • Épisode 74

Après les arrestations, les policiers cherchent établir la culpabilité des trafiquants dans les affaires des meurtres. A la résidence, Aya tente de sauver la relation d’Ophélie et Mattéo, mais rien ne se passe comme prévu. Jules fait lire son article à Barbara et apprend une nouvelle qui lui inspire des rêves ambitieux.

Vendredi 19 avril 2024 • Épisode 75

Aya et Killian ne sont pas au bout de leurs surprises alors qu’ils essaient de maintenir une distance entre eux. Grâce à l’infiltration et à leurs efforts, les policiers résolvent enfin le mystère autour de la mort de Louise Raveneau et soudent leur équipe. Riva fait une découverte inattendue au cabinet et se pose des questions sur Jennifer.