Doc saison 3 - Résumé des épisodes 9 & 10 diffusés sur TF1 mercredi 17 avril 2024

Mercredi 17 avril 2024 à 21:10, TF1 vous proposera de découvrir deux nouveaux épisodes de la 3ème saison inédite de la série "Doc".

Rappel de l'histoire de la série...

À la suite d'une tentative de meurtre, Andréa Fanti, chef de service de médecine interne de l'hôpital de Milan, perd la mémoire de ses douze dernières années.

Il continue à exercer en tant que consultant et enquête sur son accident. Il se bat pour retrouver son indépendance.

Il reconstruit sa vie passée, présente et future en se basant sur les quelques souvenirs qu'il lui reste ainsi que sur le témoignage de ses proches et de ses collègues.

21:10 Épisode 3x09 Un premier pas



Un jeune patient a fait un malaise sur un chantier. Marina, Damien et Frédéric tentent de comprendre ce dont il est atteint, sans succès, jusqu’à ce que Damien repère de curieuses taches sur les mains de son père...

Perturbé par ses récentes hallucinations, Andrea n’est plus à ce qu’il fait et ne s’intéresse plus aux patients comme avant.

Léa, une jeune femme atteinte d’un trouble hépatique, prétend ne plus avoir de famille à qui demander de l’aide pour une greffe de foie, mais Andrea se reprend et parvient à la convaincre de demander de l’aide à son frère.

Frédéric propose à Lin de l’héberger pour lui éviter de dormir à l’hôpital.

22:10 Épisode 3x10 Le facteur humain



Madame Marabin, la directrice administrative de l’hôpital, décide de soumettre un patient à un diagnostic fait par l’équipe du docteur Fanti et en parallèle, par une intelligence artificielle, moins coûteuse. Alors que dans un premier temps, l’équipe médicale et l’IA sont au coude à coude, des examens complémentaires vont permettre à l’équipe médicale de remporter la compétition car ils prennent en compte le facteur humain, ce que ne fait pas l’intelligence artificielle.

Alors que les souvenirs d’Andrea remontent à la surface, Bramante devient de plus en plus pressant auprès d’Agnès pour qu’elle stoppe Andrea dans la recherche de son passé…