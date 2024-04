Meurtres en Pays d'Oléron avec Michel Cymes & Hélène Seuzaret sur France 3 jeudi 18 avril 2024

A voir ou à revoir jeudi 18 avril 2024 à 21:10 sur France 3, un épisode de la collection “Meutres à...” qui se déroule sur l'Île d'Oléron avec dans les rôles principaux Michel Cymes et Hélène Seuzaret.

L'histoire en quelques lignes...

Le corps d'un homme d'une soixantaine d'années est découvert dans un cimetière protestant abandonné depuis plus de 200 ans, du côté de Mornac-sur-Seudre, en Charente-Maritime. A côté du cadavre poignardé, une coquille d'huitre dans laquelle est gravé le nom du mort. Une mise en scène déconcertante pour la première affaire de Judith Valeix qui vient de prendre la direction de la brigade de gendarmerie de la Tremblade.

Qui pouvait souhaiter la mort de l'un des plus importants ostréiculteurs du bassin de Marennes-d'Oléron ? Ce meurtre a-t-il un lien avec les différents rachats d'exploitations effectués ces dernières années par ce patron avide d'étendre son domaine ? Ou faut-il chercher plus loin et plonger dans l'histoire de cette terre un temps déchirée par les querelles religieuses ?

Pour pénétrer ce monde de l'ostréiculture et le passé de ce pays de marais, le capitaine Valeix va pouvoir compter sur l'aide du docteur Vincent Lazare, médecin légiste mais aussi enfant du pays. Il va leur falloir faire vite car le meurtrier n'a semble-t-il pas achevé sa mission.