Deux épisodes de Cassandre à revoir sur France 3 samedi 20 avril 2024

Samedi 20 avril 2024 à partir de 21:10, France 2 vous proposera de voir ou de revoir deux épisodes de la série "Cassandre" avec Gwendoline Hamon et Alexandre Varga.

Une policière, habitante de Paris, est amenée à sacrifier sa carrière pour son fils et prendre de nouvelles fonctions dans un commissariat haut-savoyard où rien n’est aussi efficace ni aussi rapide qu’au 36 quai des Orfèvres. Elle devra s’adapter à une équipe qui ne l’attend pas, à des voisins qui se connaissent depuis longtemps, et où les nuits à la campagne sont très calmes.

De nombreux crimes se produisent à Annecy et n’en sont pas moins intrigants et complexes.

21:10 Épisode 6x01 Les régates

Sur une plage autour du lac d’Annecy, un promeneur aperçoit au loin l’épave d’un voilier brûlé. Ramené à quai, le corps d’une jeune fille est retrouvé à l’intérieur. Il semblerait qu’un jeune homme était à bord avec elle, mais aucune trace de celui-ci. La nature criminelle de l’incendie ne fait aucun doute : de l’essence a été versée sur le pont. La victime s’appelait Cassiopée, elle avait 17 ans, le jeune homme, Virgile, 21 ans.

Que faisait une mineure en pleine nuit sur un voilier au milieu du lac ? Est-ce que le corps de Virgile a été emporté au fond du lac, ou est-ce qu’il est toujours vivant quelque part dans la nature ? Les deux adolescents étaient-ils visés, ou Cassiopée est-elle une victime colatérale ?

Cassandre et son équipe se trouvent face à un crime étrange et mystérieux, en pleine saison touristique, où dans quelques semaines doit se tenir la régate la plus importante de la région, la Coupe de la Ville d’Annecy, un événement aux enjeux touristiques et financiers conséquents.

22:45 Épisode 1x03 Neiges éternelles



Le Massif du Mont-Blanc, la haute montagne, des randonneurs par un bel après-midi … Soudain des coups de feu éclatent. C’est toute une famille qui est massacrée, sans mobile apparent.

La commissaire Cassandre est chargée de cette enquête qui défraie la chronique ! On redoute une nouvelle affaire de Chevaline.

Miraculeusement, la fille du couple a survécu. Plongée dans le coma, Estelle Sabouret, 25 ans, est une championne olympique de Biathlon. Etait-ce elle qui était visée ? Ou bien Christine, sa mère, propriétaire de la plus grande bijouterie d’Annecy ? Ou peut-être son père, Antoine, dont l’enquête sur sa vie révélera bien des surprises….