McDonald & Dodds - Un milliard de battements de coeur, épisode inédit sur France 3 dimanche 19 mai 2024

Dimanche 19 mai 2024 à 21:10, France 3 vous proposera de découvrir un nouvel épisode de la 3ème saison inédite de la série policière britanique "McDonald & Dodds".

Retour dans la magnifique ville de Bath pour de nouvelles enquêtes aussi complexes que déroutantes, toujours menées par la très ambitieuse capitaine McDonald et le timide et modeste lieutenant Dodds. Elle est aussi impulsive et passionnée que lui est discret et cérébral.

Ce duo atypique a su transformer leurs différences en atout, pour révéler au grand jour les secrets qui troublent la ville.

Épisode 3x02 Un milliard de battements de coeur

Une jeune femme est retrouvée morte dans un parc, assise sur un transat, un étrange sourire aux lèvres.

McDonald et Dodds vont devoir résoudre un meurtre commis en plein jour, au beau milieu d’un parc et sous les yeux de dizaines de témoins.

En seconde partie de soirée, France 3 rediffusera le deuxième épisode de la saison 2.