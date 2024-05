Tropiques criminels - Pointe des Cerisiers, épisode inédit sur France 2 vendredi 24 mai 2024

Vendredi 24 mai 2024 à 21:10, France 2 vous proposera de découvrir un épisode inédit de la 5ème saison de "Tropiques criminels" avec Sonia Rolland et Béatrice de La Boulaye.

La saison 5 en quelques lignes...

Après avoir échappé de peu à la mort, Gaëlle a coupé les ponts avec la police et s’est installée dans une communauté post-hippie à l’écart du monde. Mais un danger qui pèse sur Thaïs va la convaincre de retourner à la vie sociale et de reprendre son job de flic.

De son côté, Melissa renoue avec sa grand-mère Clarisse dans le cadre d’une enquête. Pour cette dernière, les problèmes de Melissa viennent du fait qu’elle s’est déconnectée de son passé, de son histoire et de la Martinique. Melissa va donc renouer avec sa culture et son île. Et surtout se réconcilier avec elle-même pour parvenir enfin à faire le deuil de sa mère qui s’est suicidée quand elle était enfant.

Épisode 5x06 Pointe des Cerisiers

Un homme est retrouvé mort à son domicile sous les morsures de plusieurs araignées, arrivées par colis. L’ensemble de sa famille semblait visée. Sa femme dirige en effet une association luttant contre le trafic d’animaux sauvages.

Après avoir exploré la piste des trafiquants, Mélissa et Gaëlle s’intéressent au voisin de la victime, dont la femme est décédée quelques années plus tôt dans les mêmes circonstances.