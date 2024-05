Cassandre - L'épisode « Pain béni » à revoir sur France 3 jeudi 30 mai 2024

Jeudi 30 mai 2024 à 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir un épisode de la série "Cassandre" avec Gwendoline Hamon : « Pain béni ».

L'histoire en quelques lignes..

Un boulanger est retrouvé mort, tué d'un coup d'arme blanche au cœur. Son corps a été jeté au fond du puits d'un monastère. La victime leur livrait régulièrement le pain.

Le père Gabriel doit faire bonne figure et laisser Cassandre et Roche se fondre parmi les retraitants pour les besoins de l'enquête... tandis que Marchand et Maleva s'intéressent à l'entourage de la victime, et notamment à Nicole Gagneux qui s'occupe seule de ses deux petits-enfants depuis la mort de leurs parents.

Tous ces braves gens cachent bien des secrets, jusqu'au premier d'entre eux, le père Gabriel, suspect trop évident et père pas très catholique...

En Guest dans cet épisode : Bernard Lecoq ( Père Gabriel) et Catherine Jacob (Nicole).