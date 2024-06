"Will Trent" - Résumé des épisodes 10 & 11 diffusés sur TF1 mercredi 12 juin 2024

Mercredi 12 juin 2024 à 21:10, TF1 vous proposera de découvrir deux nouveaux épisodes de "Will Trent", une série américaine inédite en clair à la télévision.

Will Trent est un agent spécial du Georgia Bureau of Investigations (GBI), abandonné à la naissance dans un orphelinat d'Atlanta. Il met un point d'honneur à mener ses enquêtes jusqu'au bout et à ne pas abandonner les familles de victimes.

21:10 Épisode 1x10 Les ptérodactyles savent voler

Un massacre dans un camp de caravaning laisse un jeune garçon orphelin. Will refuse de l'abandonner et devient son tuteur temporaire.

Faith reçoit la visite de sa mère.

Angie se replonge dans son passé.

22:05 Épisode 1x11 Bill Black



Will enquête sous couverture, en se faisant passer pour Bill Black, un criminel notoire, afin de démanteler un trafic de drogue et retrouver un agent de la DEA.

Angie doit affronter son passé.