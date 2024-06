"Les enquêtes de Vera" deux épisodes à revoir sur France 3 dimanche 23 juin 2024

Dimanche 23 juin 2024 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir deux épisodes de la série "Les enquêtes de Vera".

L’inspectrice-chef Vera Stanhope (Blenda Blethyn) n'a pas son pareil pour mener ses enquêtes...

Difficile de ne pas la remarquer lorsqu’elle intervient sur un homicide. Avec son imper et son chapeau imperturbablement vissé sur la tête, ses jupes trois quarts et ses chemises portées sous une veste matelassée sans manches, elle aime à diriger son monde et ses investigations comme bon lui semble.

21:10 Épisode 11x02 La voie de la guérison



Angela Konan, une assistante sociale qui s'occupait de reloger d'anciennes toxicomanes, est retrouvée morte dans un coin reculé d'un parc national.

Vera et son équipe tentent de percer les secrets de la victime, une femme introvertie et mystérieuse dont personne ne savait grand chose.

L'enquête s'accélère lorsque Vera découvre qu'Angela avait eu une altercation avec l'une de ses protégées au cours des deux semaines précédant sa mort…

22:40 Épisode 2x02 Voix silencieuses



Le cadavre de Jenny Lister est retrouvé sur la plage. Cette jeune femme de quarante ans, mère d'une adolescente prénommée Anne, avait pour habitude de faire quelques brasses matinales.

La jeune fille se retrouve désormais seule et n'a comme unique soutien que son petit ami, Simon Eliot.

Les traces retrouvées sur la tête et le cou de la victime indiquent qu'on lui a maintenu volontairement la tête sous l'eau.

Jenny Lister, assistante sociale, était connue pour avoir traité "l'affaire Elias Jones". Le garçonnet de six ans avait été noyé dans la baignoire par sa mère. Un scandale avait éclaté au niveau du bureau des affaires sociales pour manque de suivi de la famille.

Jenny Lister en était ressortie avec les honneurs, tandis que son adjointe, Conny Masters, une jeune recrue, avait été convaincue de négligence...