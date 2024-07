Trois épisodes de "HPI" à revoir sur TF1 jeudi 4 juillet 2024 avec Audrey Fleurot

Jeudi 4 juillet 2024 à partir de 21:10, TF1 vous proposera de voir ou de revoir trois épisodes de la série "HPI" avec Audrey Fleurot.

Rappel de l'histoire de la série

Morgane a 38 ans et trois enfants de deux ex-compagnons. Seule, elle doit gérer sa vie familiale dans des conditions difficiles. Mais elle est à haut potentiel intellectuel, déclare 160 de QI et affiche une bonne dose d’insoumission.

Elle va voir son « destin de femme de ménage » chamboulé, lorsque ses capacités hors norme sont repérées par la police de Lille qui lui propose un poste de consultante. Seulement, Morgane a un problème avec l'autorité...

21:10 Épisode 2x03 Made in France



Réintégrée à la brigade, Morgane doit cependant effectuer un stage auprès du Major Lenormand pour apprendre les bases du métier et la procédure : quel ennui pour notre héroïne HPI ! Ou pas… Car c’est dans le cadre de ce stage qu’elle reçoit la plainte mystérieuse d’une vieille dame, retrouvée morte quelques heures plus tard.

Tout en tentant de se débarrasser de son assommant formateur, Morgane va tenter de résoudre le meurtre de cette femme qui avait annoncé sa propre mort.

22:10 Épisode 2x04 Enfant de



Le corps de Valentin Bélliard, 17 ans, est retrouvé calciné dans la grange de ses parents et l’enquête semble se diriger vers un accident. Pas pour Morgane qui conclut, elle, à un meurtre. Meurtre sûrement lié au fait que Valentin menait une double vie : un appartement secret, une petite amie mystérieuse et un autre boulot. Que voulait cacher Valentin ?

Alors que Morgane cherche une nouvelle maison avec Ludo et que la brigade est en ébullition quant à l’identité de la nouvelle petite amie de Karadec, nos enquêteurs vont devoir faire la lumière sur cette histoire.

23:10 Épisode 2x01 2 300 calories



De nouveau en couple avec Ludo et avec deux salaires pour un même loyer, c’est la grande vie pour Morgane ! L’occasion de faire du shopping pour dépenser la différence en leggings léopard et autres excentricités Morganesques… Et de tomber, par hasard, sur le corps sans vie de Séverine Moutier, vendeuse de chaussures dans le centre commercial où elle faisait ses emplettes. Morgane, qui a découvert le corps, est formelle : c’est un meurtre ! Mais qu’est-ce qui a bien pu pousser quelqu’un à tuer cette commerçante sans histoire ?

C’est ce que notre héroïne et la brigade vont tenter de découvrir alors que le commandant Karadec passe sous le joug d’une enquête menée par Roxane Ascher, impitoyable agente de l’IGPN.