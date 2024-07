4 épisodes de "Tandem" à revoir sur France 3 jeudi 4 juillet 2024 avec Astrid Veillon et Stéphane Blancafort

Jeudi 4 juillet 2024 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir quatre épisodes de "Tandem" avec Astrid Veillon et Stéphane Blancafort.

Rappel de l'histoire de la série

Le commandant Léa Soler est mutée dans la brigade du capitaine Paul Marchal, son ex-mari, et ils vont tant bien que mal devoir faire équipe. Ils seront aussi obligés de se croiser en dehors du travail car le tandem a deux adolescents à gérer, Alice et Thomas.

21:10 Épisode 6x09 3248 km



La petite Léonore est enlevée à la crèche pendant la sieste. Une vraie course contre la montre s'engage pour Léa et Paul qui doivent retrouver l'enfant au plus vite. Les parents de la petite se disputent sa garde, le papa souhaitant ramener sa fille dans son pays. Qui a enlevé l'enfant de peur que le jugement ne lui soit pas favorable ?

22:00 Épisode 6x10 En eaux troubles



Des coups de feu retentissent au bord de l'étang du Mejean, une agent de la défense de la nature est retrouvée morte. Le meurtrier n'est pas loin, il faut faire vite. Les gendarmes comprennent que la victime avait manigancé pour enquêter autour de l'étang. Léa est persuadée qu'elle cherchait quelque chose dans l'étang, mais quoi ? Elle envoie des plongeurs qui sortent un deuxième corps. Qui est cette deuxième victime qui n'a visiblement pas été déclarée disparue ? Quel est le lien entre les deux victimes ? Ont-elles été tuées par la même personne ?

22:50 Épisode 6x11 Corpus Mortem (Partie 1)



Un corps est retrouvé dans une forêt domaniale, la tête et les mains ont été brûlées. Impossible d'identifier la victime, Léa compte donc beaucoup sur l'aide de Franck, le légiste. L'arme du crime, retrouvée dans le bucher, est un outil utilisé par les sylviculteurs, les bûcherons et les gardes forestiers. Le meurtrier serait-il parmi eux ? L'une des gardes forestières est Zoé, la sœur de Franck, elle connaît bien la forêt et propose son aide. Mais au cours de l'enquête, Zoé disparaît mystérieusement et Franck agit étrangement... Sont-ils impliqués ?

23:40 Épisode 6x12 Corpus Mortem (Partie 2)

Deuxième partie de l'épisode.