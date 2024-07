"Alexandra Ehle" : 2 épisodes à revoir sur France 3 mardi 16 juillet 2024 avec Julie Depardieu

Mardi 16 juillet à partir de 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir deux épisodes de la série "Alexandra Ehle" : « Dans la peau » et « Le miracle ».

Alexandra Ehle est médecin légiste à l’IML de Bordeaux.

Fantasque et libre, elle se voue corps et âme à ce qu’elle considère être sa mission : rendre aux morts leur dignité, leur intégrité physique, mais aussi «humaine», leur rendre justice.

21:10 Épisode 3x01 La peste

Un homme tatoué de la tête aux pieds est retrouvé mort dans une barque, sur les rives de la Garonne.

Alors qu’Antoine creuse les différends familiaux autour de la victime, Alexandra est persuadée que la clef de l’énigme se trouve cachée quelque part dans ses tatouages. Ces derniers vont en effet l'amener à comprendre ce qui a causé la mort de ce professeur apparemment sans histoire...

22:40 Épisode 1x01 La légiste

Alexandra Ehle est médecin légiste à l’IML de Bordeaux. Brillante, fantasque, et libre, elle évolue dans cet univers avec une aisance déconcertante. Elle s’est donnée une mission: rendre aux morts leur intégrité physique, mais aussi « humaine », leur rendre justice. Alors elle mène ses propres enquêtes, en dépit des recommandations de son équipe et des mises en garde d’Antoine Doisneau, Commandant de la PJ, qu‘elle prend un malin plaisir à devancer…

Alex est assistée par le jeune Théo Durrel, fraîchement débarqué à l’IML. Pas insensible à son charme, il fait tout pour la satisfaire, mais il n’est pas franchement à l’aise dans cet univers. Alex et Théo vont former un duo aussi improbable qu’efficace, et tant pis s’ils doivent faire fi des règles de droit élémentaires…