"Enquête de famille" en tournage pour TF1 en Bretagne avec Clémentine Célarié, Bernard Le Coq et Naïma Rodric

Clémentine Célarié, Bernard Le Coq et Naïma Rodric viennent de débuter en Bretagne le tournage de "Enquête de famille", une série qui sera prochainement diffusée sur TF1.

L'histoire en quelques lignes...

Un couple de quincaillers bretons, Claire et Philippe Rochette (Clémentine Célarié et Bernard Le Coq), sont fous de séries et de romans policiers.

Pour assouvir leur passion, ils vont faire muter leur fille Charline (Naïma Rodric), capitaine de police, de Paris à Rennes, afin de s’immiscer dans ses enquêtes.

Charline n’a pas besoin d’eux pour les résoudre mais eux, pensent que oui : ils enquêteront en famille !

Cette serie, écrite par Jeanne Le Guillou et Bruno Dega, réalisée par Dominique Farrugia et Sophie Boudre, se compose de 6 épisodes de 52 minutes.

Avec également au casting : Noom Diawara, Charlotte Gaccio et Marc Ruchmann.