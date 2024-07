"Meurtres à Sandhamn - Les nuits de la Saint-Jean" à revoir sur ARTE vendredi 19 juillet 2024

Vendredi 19 juillet 2024 à partir de 20:55, ARTE vous proposera de voir ou de revoir les 3 épisodes de la saison 3 de la série "Meurtres à Sandhamn".

Les inspecteurs Thomas et Mia retrouvent l'île ensoleillée de Sandhamn, un décor trompeur tant la douceur de l'air suédois peut vite y laisser place à un chaos meurtrier.

Cette saison, le duo de policiers – toujours assisté de l'avocate Nora – devra résoudre une double disparition sur fond de déboires familiaux, amoureux et amicaux.

Auteure de plusieurs best-sellers adaptés par le petit écran, l'ancienne juriste Viveca Sten livre une fois de plus une histoire à l'écriture incisive et au suspense haletant, dans laquelle les liens du sang ont une importance majeure.

20:55 Épisode 3x01 Les nuits de la Saint-Jean (1/3)

Un dimanche ensoleillé sur Sandhamn. Dans la forêt, des enfants jouant à cache-cache font une macabre découverte qui va bientôt endeuiller la petite île. À moitié enterré, un avant-bras en décomposition est caché dans les racines d'un arbre. Est-ce celui de Lina, une adolescente portée disparue un an auparavant ? Thomas et Mia sont chargés de l'affaire, bientôt épaulés par Nora, que le détective n'avait pas revue depuis son divorce…

21:40 Épisode 3x02 Les nuits de la Saint-Jean (2/3)

Une autre adolescente, Sara, manque à l'appel. Thomas et Mia décident de reprendre l'enquête à zéro. Le vélo de Sara est retrouvé sur les rochers par Jakob, qui fréquentait au même moment les deux jeunes filles disparues… Thomas revoit Pernilla, son ex-femme, revenue à l'improviste à Sandhamn. De son côté, Nora décide de fouiller dans les archives et découvre que, trois jours après la disparition de Lina, un cabanon pour bateaux a été incendié. On retrouve sur place un collier en forme de "J", maculé de sang.

22:35 Épisode 3x03 Les nuits de la Saint-Jean (3/3)

Une nouvelle découverte macabre est faite près d'un chantier naval : un pied, dans un sac fermé par le même cordage que celui utilisé par l'un des suspects. De son côté, Jakob finit par craquer devant les inspecteurs, mais ce qu'il raconte n'a rien à voir avec les aveux attendus : lui et un groupe d'adolescents seraient responsables de la noyade de l'un des leurs. Rongée par la culpabilité, Lina, la première victime, aurait tout avoué au père du jeune noyé…