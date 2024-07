Les 3 derniers épisodes de "L'île aux 30 cercueils" diffusés sur France 3 jeudi 25 juillet 2024 (vidéo)

Jeudi 25 juillet 2024 à partir de 21:10, France 3 rediffusera les trois derniers épisodes de “L'île aux 30 cercueils”, une mini-série librement inspirée du roman de Maurice Leblanc.

L'histoire en quelques lignes...

Christine vit une vie tranquille avec son mari Raphaël jusqu’au jour où elle reçoit une mystérieuse vidéo sur son portable. On y voit des images de son accouchement à Sarek, l'île où elle a grandi.

Christine découvre avec horreur que son enfant annoncé mort-né a été assassiné. Elle est désormais hantée par ces questions : qui a tué son fils, et pourquoi ?

Malgré l'avis de son mari, elle décide de retourner sur l'île qu'elle a quittée quinze ans plus tôt. Alors que Christine cherche la vérité sur son fils, une série de morts attise la terreur chez les habitants de Sarek. Il semblerait que son retour ait réveillé la prophétie des Trente Cercueils…

21:10 Épisode 4

Grâce à l’aide de Stéphane, le gendarme de l’île, secrètement amoureux d’elle, et de Raphaël, son mari, Christine est sauvée avec son fils. Mais elle découvre que Stéphane pourrait bien être la cause de tous ses malheurs. Une course contre la montre s’engage alors pour prendre la fuite en bateau.

22:00 Épisode 5

Christine, Raphaël et Paul pensent être arrivés sur le continent quand ils réalisent qu’ils sont revenus à Sarek ! Et Stéphane, devenu le principal suspect, retrouve leurs traces…

Victime d’une tentative de meurtre, Christine est sauvée par Rémy, un simple d’esprit visionnaire qui va lui donner une partie des clés du mystère.

22:50 Épisode 6

Alors que Christine et Raphaël cherchent à quitter définitivement Sarek avec leur fils, Rémy met Christine sur la piste du vrai tueur. Quand elle sera confrontée à lui, un duel mortel va s’engager.

Qui sera la dernière victime des Trente Cercueils ?