"NCIS : Los Angeles" saison 12 : les épisodes 6 à 10 diffusés sur M6 samedi 27 juillet 2024

Hetty confie au NCIS, et particulièrement à Callen, une affaire concernant Raymond Lewis, avec qui Callen a été en famille d’accueil étant jeune. Raymond et sa femme sont accusés d’avoir fait passer de la drogue à la frontière des États-Unis. Par ailleurs, Kensi et Deeks cherchent la maison de leurs rêves et la fille de Sam veut entrer à l’académie de la Navy mais refuse d'être aidée par son père.